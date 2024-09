Proč se společnost rozhodla zakotvit právě u Chomutova? „Protože Freudenberg hledal logisticky optimální místo v této části Evropy a z pohledu distribučních nákladů zde vyšlo nejlépe,“ vysvětlil generální ředitel. „Druhá věc je, že velikost tohoto projektu vyžaduje specifickou budovu a příležitostí, kde takovou budovu stavět, je tady v regionu málo. To byly podmínky, které vedly k tomu, že jsme tento projekt lokalizovali do Chomutova,“ doplnil.

Pracovat tam má přes sto zaměstnanců. „V sezóně to může být i víc. Primárně se bude jednat o dělnické pozice, skladníky a retrakáře,“ přiblížil generální ředitel společnosti HOPI CZ David Piškanin. „Nabírat je začneme zhruba ve druhé polovině příštího roku. Naší prvotní snahou bude zaměstnat lidi z regionu,“ doplnil. Nevyloučil ale, že společnost využije také pracovní agentury, aby pokryla výkyvy v objemu dodávek.

Hopi Holdig je česká společnost, která vznikla před 32 lety. Jednou z jejích prvních velkých investic byl velkosklad s prodejnou v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Dnes působí v šesti zemích a zaměstnává kolem 5 tisíc zaměstnanců.

Pro developerskou společnost Panattoni a investiční skupinu RSJ je to příchod dalšího prestižního nájemce. Sousedit bude s halou německé společnosti Jungheinrich, která se specializuje na špičkové vysokozdvižné vozíky, a americkou společností Amazon. Ta se zaměřuje na elektronický obchod a cloudové služby. Obě už v parku působí. Poté, co bude dokončena moderní průmyslová budova pro HOPI CZ, v průmyslovém parku zůstane prostor pro posledního čtvrtého nájemce.

Historie Panattoni Parku Chomutov North se začala psát zhruba před sedmi lety. „Tehdy nás navštívila firma Panattoni s tím, že by chtěla v tomto místě udělat projekt. My souhlasili a naší změnou územního plánu byla odstartována tato záležitost,“ připomněl starosta obce Vrskmaň Václav Hora. „Dnes jsme se tu sešli, abychom přivítali novou firmu, která bude fungovat v našem regionu. Počítáme s tím, že až bude docházet k pracovní restrukturalizaci, vzhledem k tomu, že se uzavírají doly, bude to vítaná možnost zaměstnat místní obyvatelstvo,“ doplnil.

