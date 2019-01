Chomutovsko – Starostové a místostarostové volají po legislativní změně, která by zlomila v pase byznys s chudobou. Společně oslovili Babiše.

Na začátku byl jeden dopis podepsaný kadaňským starostou. Nově obdržel předseda vlády Andrej Babiš další psaní, tentokrát už s osmi podpisy, které patří starostům a místostarostům Kadaně, Jirkova a Klášterce nad Ohří a také primátorovi Chomutova a jeho dvěma náměstkům. Žádají v něm stále to samé. Aby byl změněn zákon, kterým se řídí výplata neúměrně vysokých dávek na bydlení, a tím se přetla i „zlatá žíla“, z které těží kšeftaři s chudobou.



Potíž je, že původní dopis, který obsahoval i návrh na legislativní řešení, úřad vlády předal ministerstvu práce a sociálních věcí. To sice odpovědělo, podle kadaňského starosty Jiřího Kulhánka (ODS), ale neprokázalo chuť problém skutečně řešit.

„Postupně se nám z ministerstva dostalo dvou odpovědí, které se více méně omezovaly na zdůvodnění ,jak to nejde´,“ napsal premiérovi s podporou představitelů měst. „Byli bychom rádi, kdyby byl náš návrh podroben solidní analýze a hledalo se řešení ,jak to jde,“ stojí v listu, který média získala na první společné tiskové konferenci měst v Kadani. Uskutečnila se v pátek.



Problém by šlo údajně poměrně jednoduše ale pádně vyřešit, kdyby se příspěvek na bydlení vyplácel maximálně do výše obecního nájmu. „Dávky totiž nekorespondují se skutečnou potřebou, jsou mnohem vyšší. Rozdíl, jde do kapsy spekulantovi,“ vysvětlil starosta Kulhánek s tím, že se jedná o tisíce korun.

Pro obchodníky s chudobou je výhodné skupovat byty v panelácích, kde v nevyhovujících podmínkách ubytovávají příjemce nejvyšších dávek - ty nejpočetnější a nejchudší rodiny. V horším případě ani neplatí do fondu oprav a zálohy na služby, což dostává společenství vlastníků do dluhů. V krajním případě krachují. K tomu se přidávají problémy v soužití: hluk, vandalismus a častý výskyt štěnic, tedy problémy, které likvidují poklidný život starousedlíků.



Úprava dávky podle skutečné potřeby příjemců by mohla přinést dvojí užitek. Úsporu státnímu rozpočtu ve výši stovek až miliard korun ročně a přibrždění migrace chudých na sever a západ Čech a sever Moravy.

Sama města s byznysem s chudobou zatočit neumí. „Naši občané za námi chodí a myslí si, že to dokážeme vyřešit, ale my bohužel zákony měnit nemůžeme,“ uvedl klášterecký starosta Štefan Drozd (Strana soukromníků). „Pokusili jsme se, zavedli jsme opatření obecné povahy, ale to je málo. Pokusili jsme se vykupovat byty s pomocí dotačního programu, ale jejich majitelé nám je rozhodně nejsou ochotni prodat,“ dodal s tím, že možnosti jsou vyčerpané.



Podobně to vidí i ostatní představitelé měst, proto tlačí na legislativní změnu a doufají, že spojenectví pomůže. „Možná to v Praze nebylo dostatečně slyšet a možná je tohle cesta, jak by to tam slyšet mohlo být o něco hlasitěji než doteď,“ míní náměstek chomutovského primátora David Dinda (Nový sever).

„Jsem ráda, že jsme se takto spojili, protože jsme zatím bojovali každý zvlášť a neměli potřebnou sílu. Vždy nám bylo na ministerstvu něco slíbeno, ale nevyřešilo se nikdy nic,“ uvedla místostarostka Jirkova Dana Jurštaková (ODS).

Hlavy měst očekávají, že premiér pohne ministerské úřední k větší horlivosti. Pokud ne, jsou připravení pokračovat dál a zajistit podpisy i vedení ostatních měst Ústeckého a Karlovarského kraje. Zapojit chtějí také poslance.