FOTO: Společná snídaně a pak úklid. Údlice se připojily k akci Ukliďme Česko

Uklízeli všichni. Společně. V jeden den. Do akce Ukliďme Česko, do níž se v sobotu 6. dubna zapojili lidé ze všech koutů republiky, ať už šlo o školáky, politiky, skauty, úředníky, důchodce či rodiny, se zapojili i Údličtí. Sešli se před obecním úřadem, kde společně posnídali a pak se pustili do očisty svého okolí.

Před obecním úřadem Udlicích se konala snídaně pro učastníky akce ukliďme Česko. Po snídani kolem třiceti učastníků se rozešli po obci a uklízeli odpadky, v rámci ukliďme Česko. | Foto: Deník/Miroslav Rada