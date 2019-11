Dřina, u které vypadáte jako z pohádky. V chomutovském aquasvětě si v neděli děti a mládež vyzkouší, jaké je to stát se mořskou pannou nebo princem. Proběhnou tu lekce takzvaného mermaidingu. S monoploutví ve tvaru rybího ocasu vplují pod hladinu, kde protáhnou tělo a nacvičí základy freedivingu.

Kurzy mermaidingu. | Foto: archiv Divers-Plzeň

Mermaiding pochází z Filipín, odkud se před několika lety začal šířit do zbytku světa. Do Chomutova ho dovezou instruktoři z plzeňské potápěčské školy. Očekávají především zájem dětí. „Nejčastějšími účastníky jsou děti od devíti do dvanácti let. Věkové omezení ale neexistuje v podstatě žádné,“říká instruktor Kamil Mühlbauer. Blýskavý rybí ocas je splněným dětským snem pro řadu žen, které se alespoň na chvilku vtělí do šupin rudovlasé víly Ariel. „Viděla jsem to na videích a vypadá to úžasně. Je to takové ladné a musí to být ohromná zábava. Když bude příležitost, ráda to zkusím,“ plánuje si Kateřina Kubová z Chomutova.