Expozice nese název Z podstaty bytí a představuje jistý kontrolní bod, kdy se autorka ohlíží zpět a současně nadechuje pro další tvorbu. „Každý obraz má svůj příběh. Například do Pohádkáře, na kterém je liška s Budulínkem, jsem vtiskla vzpomínky z mého dětství, kdy nám maminka nebo babička vyprávěly pohádky a samy se do nich ponořily tak, že nevnímaly okolí,“ řekla umělkyně k obrazu, kde má babička vzdušné zámky ve vlasech.

Další příběh tryskající z plátna se jmenuje Žlutý anděl. „Je to záchrana na silnicích, rychlý odtah. Ale není to dávno, kdy snad u každé stála prostitutka a kdo kolem jezdil častěji, viděl, jak rychle stárly, jak byly spotřebovávané. Také ´zachraňují´ u silnic a de facto každý chlap do nich vytetuje svou značku,“ přiblížila uznávaná umělkyně podstatu obrazu s potetovanou žlutě zářící ženou a dychtivým mužem.

Zajímavostí pro návštěvníky bude zvláštní box s portréty, mezi kterými najdou i ten svůj. Vernisáž začne ve čtvrtek 5. března v 17 hodin a výstava potrvá do 24. dubna.