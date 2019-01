Chomutov - Veterány se nechají okukovat před budovou Severočeských dolů, vyjedou také do horského Kalku.

Laurinka, která povede jízdu | Foto: VCC

Vozila se v nich honorace, ale i postarší kocouři či mladíci, když chtěli udělat dojem na slečny. Automobily a motocykly z časů našich prapředků si teď na jednom místě a při jedné příležitosti prohlédnou jejich obdivovatelé. Na sobotním srazu historických vozidel jich bude před budovou Severočeských dolů v Chomutově sešikovaných 120. Poté se vydají na jízdu vesnicemi.

Veteránům bude vévodit Laurinka, automobil českého výrobce Laurin & Klement z roku 1927. „Letos slavíme sté výročí republiky, a protože jsme patrioti, vybrali jsme ji, aby čestně odstartovala spanilou jízdu jako první,“ nastínil Zdeněk Prchal z pořádajícího Veteran Car Clubu.

„Jejím prvním majitelem byl liberecký průmyslník, který ji koupil jako vánoční dárek manželce. Dal za ni tehdy 70 tisíc, což byl ohromný balík,“ prozradil pořadatel.

Podle jeho slov se s největší pravděpodobností jedná o jediný dochovaný vůz tohoto typu na světě. „Nelze to ale ověřit. Každopádně Laurinka přežila první republiku, obě války i komunisty jako registrované vozidlo,“ dodal. Její současný majitel ji přiveze z Mělníka.

Škoda 110 R byla známá jako "kočkolap". Snímek ji ukazuje v obchodním domě Chomutovka. Foto: Veteran Car Club

Na srazu bude celkem 80 automobilů a 40 motorek českých a německých majitelů. Mezi nimi i „kočkolap“ ze 70. let Škoda 110 R, na který prý šviháci balili dívky. Přiveze ji Michal Novotný z Chomutova. „Koupil jsem ji přes inzerát. Je to jedno z aut, po kterých jsem toužil, protože je to raritní české auto a má sportovní tvar,“ prozradil majitel. Z výrobního pásu sjelo v roce 1979 a rovnou putovalo do vlastnictví jednoho mladíka, který se právě vyučil instalatérem, jak i po řádce let prozrazuje technický průkaz. „Bydlel v Praze v Pařížské ulici, takže to byl asi klučina movitých rodičů,“ domnívá se Michal Novotný.

Sám s veteránem často jezdí. „Beru ho i do práce, protože nejsem zastáncem toho, aby auto stálo jako mazlíček v garáži. Myslím, že má jezdit, lidé se za ním vždy rádi ohlédnou,“ těší majitele.

Na sraz přiveze ukázat i skútr Čezeta typ 502. „Je to legendární prase, jak se mu říkalo. Je atypický, celokapotovaný, také česká rarita, na které ale jezdili normální lidé. I on byl ale dražší, protože díky dynamostartéru startoval na jedno otočení klíčku,“ přiblížil milovník veteránů.

Očekávají se opět tisíce diváků

Sraz historických vozidel v Chomutově je už 24. ročníkem. Výstava vozidel na parkovišti Severočeských dolů začne v 10 hodin a početní obdivovatelé, kterých se každoročně sejdou tisíce, si je budou moci prohlížet až do pravého poledne. Poté se veterány vydají na tradiční jízdu, která tentokrát povede přes Spořice, Údlice, Pesvice, Hošnice, Strupčice, Okořín, Vrskmaň, Drmaly, Červený Hrádek, Jirkov, Jindřišskou, Boleboř, Kalek, Mezihoří a Blatno zpět do Chomutova. V Kalku se navíc místní pokochají pohledem na soutěžící řidiče, kteří se poměří ve zručnosti i znalostech. Nejlepší získá pohár.

Vedle toho si návštěvníci i tentokrát užijí vyjížďky v klasickém anglickém červeném autobusu - doubledeckeru, který jako by vyrazil z ulic Londýna. Povozí je v sobotu, ale na trasu vyrazí i v pátek v 15 a v 16 hodin, aby Chomutovany upozornil na samotný sraz veteránů.

Vyjíždět bude opět od Severočeských dolů a zamíří po „třináctce“ na chomutovská sídliště.