Lhůta pro zaslání písemných vyjádření skončila 6. října. „Obdrželi jsme celkem zhruba 180 vyjádření, řada z nich je obsahově totožná,“ informovala Dominika Pospíšilová z tiskového odboru Ministerstva životního prostředí. Právě to provádí zjišťovací řízení, kterému se říká malá EIA. Momentálně je ve fázi vypořádávání připomínek. „Závěr bychom měli vydat do 21. října, pokud termín nebude prodloužen,“ uvedla Pospíšilová.

Kvůli lince na výrobu oleje z odpadních plastů v Chomutově už dříve začala kolovat petice. Další nesouhlasná vyjádření dorazila i do Prahy.

