Na akci je nutné se předem přihlásit do 8. října na telefonu 474 375 872 nebo na e-mailu ddmvolnasek@seznam.cz . Poplatek je 100 Kč za dýni. S sebou si přineste vyřezávací potřeby a také návrhy na vyřezávání.

Až do pátku 8. října se můžete v Klášterci nad Ohří přihlásit do zajímavého klání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.