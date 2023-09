Destinační agentura Krušné hory pořádá velkou fotografickou a video soutěž, jejímž motivem jsou krásy Krušných hor. Své favority vybere odborná porota, prostor na hlasování o udělení Ceny sympatie má zase široká veřejnost.

Krušné hory. Ilustrační nesoutěžní foto | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Fotosoutěž o nejsympatičtější snímek Krušných hor má za sebou první fázi - příjem prací. Z těch nakonec vznikne stylový kalendář. Ponese název Krásy Krušnohoří a bude k dostání u Nadačního fondu Obnova Krušnohoří.

„Tento ročník přilákal fotografy, kteří nás nadchli 162 působivými fotografiemi a 5 poutavými videi zachycujícími krásu Krušných hor a jejich podhůří,“ uvedla Petra Petrlíková z Destinační agentury Krušné hory.

Třináct fotografií do kalendáře vybere na základě originality a kvality odborná porota. Široká veřejnost však může rozhodnout o udělení Ceny sympatie. A to na facebookové stránce Krušné hory - volný čas a turistika, kde jsou v albu Cena Sympatie - Velká fotografická soutěž 2023 všechny práce k vidění. „Tam můžete vyjádřit své preference prostřednictvím lajku. Každý má možnost vybrat si své favority, a to i mezi videi,“ vysvětlila Petrlíková.

Hlasování veřejnosti bude uzavřeno ve čtvrtek 30. listopadu. Vítěz, který získá nejvíce lajků, obdrží cenu v hodnotě 5000 korun ve formě poukázek na výlet s Offroad safari a jízdu na Zipline Klíny.