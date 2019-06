Pirátská bárka se dále potápí. Místní podnikatel Milan Soukup, který měl být původně zachráncem chomutovských Pirátů, z klubu odchází. Ve čtvrtek Chomutovskému deníku potvrdil, že akcie klubu nekoupí.

V dubnu hokejový klub ohlásil, že se ho ujme nový majitel Milan Soukup, kterému patří konsorcium firem Heros. Bylo to poté, co klub kvůli zadluženosti neměl ani na platy hráčů a také jeho pádu z extraligy do první ligy. Zpráva, že sto procent akcií klubu odkoupí úspěšný podnikatel, v této situaci zapůsobila jako balzám. Podle vyjádření Soukupa ale k převzetí nedojde.

„Je pravda, že jsem v současné době odmítl převzít akcie a ve středu byla odvolána má funkce, na jejíž bázi jsem fungoval. Nejsem už s Piráty nijak spojený,“ uvedl dnes podnikatel pro Chomutovský deník.

Důvodem podle něj byla míra zadluženosti klubu. „Dluhy byly prezentovány v jiné výši, než jaká je skutečnost,“ sdělil podnikatel. Neupřesnil ale, v jakých řádech se pohybují a jak moc se se liší od jeho původních představ.

Majitelem akcií tak nadále zůstává Jaroslav Veverka starší, statutárním ředitelem je jeho syn Jaroslav Veverka. K tématu se zatím nechtěl vyjádřit, protože klub chystá tiskové prohlášení.