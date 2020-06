/FOTO/ Na podchod pod silnicí je navázaná stavební parcela, takže se místní obávají, že ho nebudou moct využívat. Město s ním naopak počítá.

Podchod nejméně dvacet let nesloužil svému účelu. Město ho chce v příštím roce otevřít. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Ošuntělé schodiště, které vede dolů pod silnici a do podchodu. Tedy vedlo by, kdyby v tom nebránil vysoký plot, za nímž se rozkládá jeden ze stavebních pozemků rozrůstající se čtvrti rodinných domků. Tento pohled některé Jirkovany pobuřuje. Chtěli by, aby podchod mohli využívat cestující, kteří se potřebují dostat na autobusovou zastávku a z ní. Místo toho se městem šíří fáma, že si ho majitel pozemku pronajal nebo ho dokonce vlastní.