Pod pohrůžkou ublížení na zdraví měl muž z Kadaně vybavovat zahraničním dělníkům sex se 14letou dívkou. Zneužil ji i sám, hrozí mu dvanáct let vězení.

Muž z Kadaně čelí u ústeckého krajského soudu obžalobě z pohlavního zneužití a obchodování s lidmi. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Nejdřív 14letou dívku zneužil, pak ji začal na sex prodávat dalším. To je v kostce důvod, proč ve čtvrtek 21. ledna přivedla eskorta z vazby k ústeckému krajskému soudu 23letého muže. Temperamentní mladík z Kadaně ale odmítá, že by dívku na přelomu let 2018 a 2019 asi během půl roku stihl nejméně třicetkrát nabídnout dělníkům. Měli být vietnamského a zejména nepálského původu a pracovat hlavně v továrně v sousedním Klášterci nad Ohří.