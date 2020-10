Vinen ze dvou trestných činů, rozhodl chomutovský soud v případě známého plzeňského youtubera, kulturisty a zápasníka MMA Filipa Grznára. Ten měl schvalovat zastřelení Roma na chomutovském sídlišti Písečná a vyhrožovat vyvražděním místním Romům. Rozsudek padl v úterý, provází ho pokuta.

„Obžalovaný byl uznán vinným, a to přečinem schvalování trestného činu a přečinem násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Byl mu uložen úhrnný peněžitý trest 15 tisíc korun,“ upřesnil soudce Petr Vaněk. „Rozsudek je nepravomocný, obžalovaný se proti němu odvolal,“ doplnil.

Rozsudek Filipa Grznára příliš nepřekvapil. „To jsme očekávali. Podle výše trestu je ale patrné, že si soudce nebyl úplně jistý,“ řekl. Pokutu mu soud uložil i napoprvé, a to bez veřejného projednání trestním příkazem. Grznár ale trest nepřijal a podal odpor, takže došlo na projednávání kauzy ve standardním veřejném řízení.

Youtuber si stojí za tím, že jeho sdělení ve videu nebylo míněno vážně. Natočil ho poté, co v květnu 2017 na sídlišti Písečná místní muž zastřelil romského řidiče dodávky, který najížděl do aut a lidí na ulici. „Nevěděl jsem, že řidič toho auta zemřel. Dokonce se ke mně doneslo, že pachatel, co střílel, jednal v sebeobraně,“ zdůraznil Grznár.

Video údajně natočil v nadsázce a ve snaze posílit sledovanost svého kanálu. „Všechno je o nějakém úhlu pohledu. Můj úhel pohledu, pod kterým jsme to natáčeli, byla určitě nadsázka a sranda, byla to tvorba virálu, na tom trvám. Vyjadřoval jsem se k aktuální situaci, která byla v ten moment v republice řešená. Využil jsem toho a nějakým způsobem jsem si díky tomu vytvořil sledovanost,“ vysvětlil své pohnutky.

„Že to bude řešené soudem, jsem rozhodně nepředpokládal, protože každý zná moje videa a každý ví, jak se vyjadřuju, že ve videích běžně verbálně napadám lidi. Tahle situace mi přijde naprosto úsměvná. Kde máme svobodu slova?“ ptá se 35letý Plzeňan, který dosud nebyl soudně trestaný.

Přesvědčit krajský soud, že se jednalo jen o nadsázku, se podle obhájce zřejmě nepodaří, je ale připraven hnát kauzu dál. „Nemyslím si, že krajský soud v Ústí nad Labem přesvědčíme, nicméně myslím si, že přesvědčíme vyšší soudní instance. Tím myslím Nejvyšší soud a eventuálně Ústavní soud,“ uvedl advokát Jan Varga.

„Jak pan Grznár řekl, je to věc principiální, je to věc svobody slova a je to věc toho, jestli v umělecké tvorbě, a je jedno, jestli dobré nebo špatné, silné nebo slabé, je možné použít něco, co v kontextu naprosto evidentně vyznívá jako nadsázka. Nikdo soudný nemohl počítat s tím, že pan Grznár coby otec dvou dětí a známá osoba sedne do auta a pojede do Chomutova někoho vyvražďovat,“ zdůvodnil. Jak dodal, v době, kdy youtuber zveřejnil video s drsným vzkazem, nebylo ještě rozhodnuto o vině pachatele. Ten byl až následně odsouzen za vraždu. Dostal za ni deset let.