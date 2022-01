Desítky let vězení rozdával ústecký krajský soud v uplynulém roce. Čtenáře Deníku nejvíc zajímaly vraždy, těžká ublížení na zdraví matky na dítěti či znásilnění nezletilých. To bývají často „rychlé procesy“ kvůli nevyvratitelným důkazům z oborů lékařství nebo genetiky. I proto se obžalovaní k agresi mnohdy hned sami doznají. V poslední době tak činí ještě častěji kvůli vidině nižšího trestu. Umožňuje jim ho nedávno zavedená dohoda o vině a trestu, která justici šetří čas na další práci. Novinku loni využil i 83letý Stanislav Najmr, který postřelil své příbuzné na rodinném statku v Bohušovicích nad Ohří: mohl dostat až 20 let vězení, ale hned se přiznal a na dokazování netrval. I proto nakonec dostal jen pět let.

Soud ale loni neměl na stole jen „žiletky“. Takto familiárně říkají státní zástupci tenounkým spisům k přehledným násilným aktům. Severočeská justice řešila i podezření z hospodářských trestných činů, která obvykle zaberou mnoho jednacích dní. To se pak senáty musí dopodrobna zabývat obsáhlými spisy, často s do detailu vyčíslenými ztrátami z údajných podvodů. Do jednaček se podobné fascikly někdy dopravují i v nákupním vozíku. Podobný je dosud otevřený případ závratných zemědělských ztrát na Litoměřicku. Za zpronevěru obilí v hodnotě 30 milionů žalují jednatele skladující firmy Jaroslava K. Ten ale vinu už loni odmítl, a náročné líčení se tak přehoupne i do tohoto roku.

Větší kauzy měl azyl v litoměřické "tělocvičně"

Ústecký krajský soud však nezaměstnávají jen projednávané případy. Už dlouhé roky je jeho hlavní bolístkou zchátralý stav střekovského sídla. Namísto rekonstrukce v záplavové zóně Labe se ale řadu let plánuje výstavba úplně nového justičního areálu dál od centra města. Zatím poslední zprávy hovoří o začátku stavby víc než za 2 miliardy v tomto roce. „Řeší se to už téměř 20 let. Bylo by dobré, kdyby se to konečně podařilo dotáhnout,“ řekla nedávno předsedkyně soudu Lenka Ceplová. V objektu na ulici Národního odboje se ale zatím úředníci dál tísní v malých kancelářích a všechna líčení se musí odbýt v jednacích síních běžné velikosti. Za případy s větším množstvím účastníků se soudci i s přísedícími musí přesouvat mimo krajskou metropoli.

Velké kauzy nacházejí azyl u litoměřického okresního soudu. Jedna jeho jednací síň má rozměry slušné tělocvičny. V Litoměřicích sídlil krajský soud ještě do roku 1949 a jeho nedávno zrekonstruovaný objekt má kromě obří jednačky ještě jeden předpoklad k čestnému statutu detašovaného pracoviště soudu vyšší instance: bezprostředně totiž sousedí s velkou věznicí, odkud jinak vazebně stíhané musí do Ústí vozit speciálním autobusem s fialovými pruhy. V uplynulém roce justice takto ušetřila pohonné hmoty například v líčení s 22 členy vietnamsko-českého gangu, souzenými za výrobu a prodej pervitinu na trase Nizozemí-Německo-Česko.

Ještě větší počet účastníků má v Litoměřicích ostře sledovaná kauza ROP Severozápad. K ní ale dozorci účastníky v poutech „přes chodbu“ nevodí. 27 obžalovaných včetně bývalých hejtmanů kvůli údajně „cinknutým“ projektům podpořených z evropských fondů stíhají na svobodě. Kolotoč líčení k ROPu se rozjel loni v říjnu, na letošek je zatím jen do poloviny května nařízeno 12 jednání. Jak už dříve informovala Česká televize, do posledního prosincového líčení nařízeného na loňský rok stačil senát vyslechnout 12 obviněných. Případ průběžně komentuje i Český rozhlas. Jeho zpravodajové shrnují, že jen 2 obžalovaní stojí o dohodu o vině a trestu, další vinu odmítají a někteří odmítají i vypovídat.

Konání podobně velkých kauz krajského soudu v Litoměřicích ale není železné pravidlo. Svědčí o tom i fakt, že právě dnes, v úterý 4. ledna, v Ústí začíná senát předběžně projednávat obžalobu čítající několik set stran. Týká se dokonce 40 lidí kvůli podezření z pojistného podvodu. Soudce Jan Michanek předem avizoval, že veřejnost včetně novinářů do jednací síně v Ústí nepustí. Hlavním důvodem je ale spíš než ten kapacitní nadále probíhající pandemie koronaviru. „Nechceme větší přítomností lidí v jednací síni ohrozit přímé účastníky ani členy senátu,“ vysvětlila mluvčí soudu Veronika Suchoňová s tím, že hlavní líčení v této věci ale proběhne také v Litoměřicích.

Leden

12 let dostal 47letý Jaroslav Ryska, který v Lounech vážně pobodal exmanželčina druha, ten skoro nepřežil.



Únor

21letá Simona Tichá dostala 8,5 roku, protože jen přihlížela utýrání jejího 3letého syna Marečka v Lounech dnes již nežijícím Josefem Kučou.



Březen

50letý Tagir Abdullajevič Murtuzaliev z Chomutovska dostal 11 let za znásilnění bývalé družky. Podle jeho obhájce mu ale Vrchní soud trest později o několik let snížil.



Duben

Tresty 11, resp. 5,5 let dostali 25letý Patrik Stojka s 20letým Radkem Horváthem z Roudnice nad Labem za napadení seniorky ve Straškově-Vodochodech.



Květen

7,5 roku vyneslo 40letému Jiřímu Jägerovi z Ústí za to, že s rasistickým motivem zaútočil hrdlem rozbité lahve na Roma.



Červen

7 let dostal 37letý Rostislav P. za znásilnění sestry v Chomutově. Obžalovaný se ale odvolal a Vrchní soud vrátil případ tomu krajskému k novému projednání.



Červenec

34letý Daniel Král z Mostu si vysloužil 7 let za znásilnění nezletilé dívky, kterou nalákal na smyšlené modelingové focení.



Srpen

Na 7 let do vězení musel 23letý Kamil Šebek z Bíliny za vraždu bratrance, kterého po zbití nechal umřít prochladnutím v potoce.



Září

40letého Václava Nováka z Děčína potrestali na 4 roky za opakované znásilňování dcery jeho bývalé družky.



Říjen

37letý Josef P. z Mostu ohrožoval na životě vlastní 6leté dítě, vyneslo mu to 6leté vězení. Muž se odvolal k Vrchnímu soudu, ten se k výsledku nedávného jednání zatím nevyjádřil.



Listopad

83letý Stanislav Najmr z Bohušovic nad Ohří musí za vážné postřelení jeho snachy i syna na rodinném statku do vězení na 5 let.



Prosinec

Krajský soud potvrdil trest 2 roky vězení pro 49letého sexuálního predátora z filmu V síti, Ústečana Martina Konopáska.