„Trojkou“ plánovali oslavit příchod nového roku. Ale nějak se to zvrtlo. Krajský soud začal v pondělí 17. května řešit rok a půl starý případ z chomutovského sídliště. Imrich V. čelí obžalobě z těžkého ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci. Napadat ženy měl už dříve, podle obžaloby také mezi lidmi šířil tvrdé drogy a jezdil autem bez papírů. Muži hrozí 10 let vězení.

Obžalobu si vyslechla i Petra H., která podle státního zástupce incidentu přihlížela, dokonce si přisadila a vážně zraněné ženě pak ani ona nezavolala záchranku. Oba se přiznali, rozsudek teprve padne.

K incidentu došlo mezi 22. a 24. hodinou posledního dne roku 2019. „Obžalovaný napadal poškozenou větším počtem úderů pěstí a kopů, hodil ji na sedací soupravu, udeřila se hlavou o zeď,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan. Pak měl Imrich V. ženu povalit na zem, chytit za hlavu a mlátit s ní o podlahu. Také ji měl škrtit a bít skoro metr dlouhou vodovodní plastovou trubkou i kovovým mečem vážícím přes 1 kilogram.

„Ve fyzických útocích pokračoval do okamžiku, kdy vzal do ruky prázdnou skleněnou lahev od vodky, kterou poškozenou udeřil do hlavy,“ uzavřel žalobce.

Petra H. podle obžaloby poškozené nadávala, podávala muži předměty k bití a sama ji několikrát udeřila. Pak zakrvácenou ženu nechali být s oboustrannými sériovými zlomeninami žeber. „Mnohačetná poranění včetně těch závažných představovala vážnou poruchu zdraví,“ upozornil znalec z oboru lékařství s tím, že žena byla bezprostředně ohrožena na životě. Zraněná zůstala v bytě několik dní. Mobil jí vzali, takže pomoc si přivolat nemohla. Sami tak dlouho neučinili až do 4. ledna 2020, kdy ji Imrich V. konečně odvezl do nemocnice.

Útok to byl děsivý. Podle informací Deníku si přitom všichni tři lidé z okruhu uživatelů drog plánovali během Silvestra udělat dobře skupinovým sexem. Podle dalších informací po zmlácení žena sama nechtěla, aby se volala pomoc. Oba dva obžalovaní se k činům jen s drobnými výhradami přiznali. „Byl jsem v rauši, opilý a zfetovaný, dostal jsem amok,“ vysvětlil Imrich V. a tvrdil, že poškozenou po napadení neustále přemlouval, aby šla k doktorovi. Ale připustil, že sám jí pomoc nezavolal. „Lituji toho. Střízlivej bych to neudělal,“ dodal obžalovaný.

Muž prý nad sebou přemýšlel ve vazbě a dospěl k tomu, že to bylo zbytečné. „Najdu si práci, pokusím se nechlastat, nefetovat a nikomu neubližovat,“ kál se i nad dřívějšími napadeními žen a šířením pervitinu, které vyplynuly při vyšetřování posledního deliktu. Za nesporné prohlásila skutky v obžalobě také Petra H. „Je mi to líto. Kdybych mohla vrátit čas, přála bych si, aby se to nikdy nestalo,“ řekla. Jí hrozí nejspíš jen výchovný trest. Jak to dopadne, bude pravděpodobně zřejmé na začátku června, na kdy soud v pondělí líčení odročil.

S ženami se nemazlil

Z obžaloby vyplynulo, že Imrich V. už v roce 2015 jednu ženu chytil za krk, opřenou zády o dveře v chodbě ji vyzvedl do výšky a držel tak dlouho, dokud neomdlela. Poté si vzal metr dlouhou plastovou trubku a začal s ní mlátit dokonce dvě ženy intenzivně po celém těle i hlavě. Pak je obě stáhl na zem, kde se kryly. Ale on je mlátil dál, až se strachy a bolestí pomočily. Stejnou trubkou potom zmlátil přítomného psa. Poté dal jedné ženě pěstí do břicha tak, že se nemohla nadechnout. Srazil ji na zem, ovázal si ruce páskou jako boxer, popadl kladivo, držel ho a řekl, že teď žena pozná bolest. Pak mu naštěstí někdo zavolal a v útoku už nepokračoval.