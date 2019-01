Plzeň, Chomutov - Jedna ze stran podala námitku proti podjatosti soudců. Nikdo se k ní ale nehlásí.

Primátorka Chomutova Ivana Řápková. | Foto: Deník/ Ivan Babej

Soudní pře mezi chomutovskou primátorkou a Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) se ještě nějaký čas povleče. Přestože termín prvního jednání byl stanoven na březen, právní kličky už ho začínají protahovat o týdny a měsíce.



Jedna ze stran totiž podala námitku, že soudci jsou podjatí. Než se vyřeší, uplyne několik týdnů. Teprve poté, zhruba do měsíce, bude stanoven nový termín jednání. České tiskové kanceláři to řekla místopředsedkyně soudu pro občanskoprávní úsek Eva Vydrová. Neuvedla, která ze stran námitku podala.



Primátorka i univerzita mlčí



Zajímavé však je, že se k námitce nehlásí ani primátorka ani univerzita. Ne že by to obě strany popíraly, jen prostě buď mlčí nebo mlží.



„Nebudu se k celé věci až do vyřešení vyjadřovat,“ zopakovala včera na dotaz Chomutovského deníku svůj postoj primátorka Ivana Řápková.

Ani od rektora univerzity Josefa Průšy jsme se nedozvěděli víc. „Ani nevím, která strana námitku podala. Řeší to naše právní oddělení,“ uvedl s tím, že pouze ví o odročení případu. Vedoucímu právního odboru ZČU, na kterého nás rektor odkázal, jsme se včera nedovolali.



Jsou za tím volby?



Mlčení obou stran dává prostor ke spekulacím. Je námitka oprávněná nebo jde jen o průtahy? A komu mohou prospět? Jeden důvod se nabízí – primátorka se už o svém studiu bavit nechce, další zmínky jejího jména v této souvislosti jsou jí proti srsti. A soud by rozhodně přitáhl další pozornost médií, znovu by se všude opakovala fakta, která ji vloni tak rozčilovala. Je nasnadě, že ať už by soud dopadl jakkoli, teď by se jí spíš hodilo, kdyby proběhl po volbách, ve kterých kandiduje.



Univerzita zřejmě na průtazích žádný zájem nemá. Na druhou stranu – protože jde o právnickou fakultu v Plzni a plzeňský soud, osobní vazby tu mohou opravdu nějakému podezření z podjatosti nahrávat.



Chce omluvu a milion korun



Primátorka Chomutova školu zažalovala loni v listopadu za výroky, kterými lidé z vedení zpochybňovali její studium na plzeňských právech. Po škole žádá omluvu a také milion korun.



Její žalobu měl začít řešit plzeňský soud minulý týden ve středu. Nařízena byla nejprve takzvaná příprava, která má zrychlit řešení sporů. Pokud by se obě strany nedohodly na smíru, vyplynul by z ní termín soudního státní. K předběžnému řízení ale vzhledem k námitce vůbec nedošlo.