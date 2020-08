Sotva v červnu skončil soud s gangem Litevců, kteří měli na svědomí ozbrojené přepadení a loupež hodinek za miliony v teplickém klenotnictví, už běží další proces se šesti osobami stejné národnosti.

Krajský soud v Ústí nad Labem. | Foto: Kateřina Klabzubová

Tito podle obžaloby loni přepadli klenotnictví v Ústí nad Labem a jeden i to v Chomutově, ukradli zboží za miliony. „Během středy by se měly provádět listinné důkazy a přehrávat záznam skutku. A ve čtvrtek by mohl padnout rozsudek,“ řekl mluvčí ústeckého krajského soudu Jiří Barč.