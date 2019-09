„Služba na území Jirkova a Chomutova usnadní přepravu našich občanů hlavně k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol, na hřbitov a podobně,“ nastínila místostarostka Dana Jurštaková (ODS). „Když bude volná kapacita, může sloužit i pro společenské účely,“ dodala. Jedná se například o setkání členů seniorklubu nebo spolužáků po šedesáti letech.

Podle ředitelky Sociálních služeb Chomutov Aleny Tölgové jsou naopak zcela zapovězené jízdy komerčního rázu. „Nevozíme klienty na nákupy ani na pivo,“ upozornila. SOS doprava bude pokrývat čistě města Chomutov a Jirkov. „Lidé mohou přejíždět mezi oběma městy, neplatí to ale pro přilehlé obce jako například Otvice nebo Červený Hrádek,“ dodala.

Služba funguje tak, že si klient svou SOS dopravu může objednat den či týden předem, anebo v době, kdy potřebuje vyjet. Stačí zavolat nebo napsat textovou zprávu na telefonní číslo 722 501 669. Pokud se jedná o přepravu člověka na invalidním vozíku, je nutné domluvit se předem, aby přijel speciálně upravený automobil. V každém případě klientovi s nástupem i výstupem bude pomáhat řidič. Provozní doba je ve všední dny od 7 do 15 hodin. Jízda jedním směrem vyjde na 30 korun.

Chomutovská organizace službu nabídla i Jirkovu, protože má volnou kapacitu. „Máme sto jízd měsíčně, v průměru pět denně. Říkali jsme si, že Jirkov je na počet obyvatel poloviční město, takže s nimi by šlo o 150 jízd na měsíc a sedm denně,“ uvedla ředitelka Tölgová.

Výhodné spojenectví

Spojenectví má přinést výhody především cestujícím, které trápí zdravotní potíže a kteří ocení větší pohodlí. Současně bude výhodné jak pro chomutovskou organizaci, které sousední město pomůže platit náklady, tak pro Jirkov. Ten chtěl původně službu známou jako senior taxi rozjet po vzoru ostatních měst samostatně, náklady by měl ale daleko vyšší. Odhadem by se mohlo jednat o půl milionu korun za rok. Díky spolupráci bude platit jen deset korun za každý ujetý kilometr svého klienta. Odhadem by se mělo jednat o zhruba pět tisíc za měsíc.

SOS doprava je v Jirkově zaváděna na zkoušku, provázet ji bude dotazníkové šetření. „V případě zájmu pomůže nastavit podmínky pro další období,“ vysvětlila starostka Darina Kováčová (ANO).

Zapojit se do šetření mohou lidé prostřednictvím elektronickému dotazníku na webu města nebo pokud vyplní formulář v říjnovém vydání radničního listu a odevzdají ho do podatelny úřadu.