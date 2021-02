U silnice stojí dva kluci v zabláceném oblečení a házejí pod projíždějící auta kusy sněhu a kamení. Hrají si takto na kadaňském sídlišti „B“, které protíná silnice od Prunéřova. K památkové zóně je to sice jen pár minut, tady je ale docela jiný svět. Dokazuje to i krátký pohled za záda hochů. Mezi paneláky se rozkládá bývalý hostinec Slovan s bezútěšným nádvořím, kde vysedávají bezdomovci.

Právě budovu bývalého Slovanu se město chystá pozvednout na vyšší úroveň a s ní i tuto horšící se část města. Proto větší část objektu koupilo a oslovilo architektonická studia, aby navrhla, jak ho přestavět na bytový dům se startovacími byty tak, aby mu nechyběla architektonická kvalita. „Prostředí vychovává,“ vysvětlil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Chceme to tady na béčku rozseknout a změnit. Myslíme si, že jakmile se něco podstatného začne dít s tímto domem, začne se něco dít i v okolí. Nemovitosti stoupnou na ceně a vlastníci bytů si rozmyslí, koho v nich ubytovávat,“ doplnil v narážce na byznys s chudobou.

Vítěznou architektonickou studii už město má. Jedná se o návrh Márie Maninové ze studia Maat. Radní ho posvětili v závěru minulého týdne na doporučení odborné komise v čele s předním českým architektem a pedagogem fakulty architektury ČVUT Janem Šépkou.

Čím si komisi a radní studie architektky získala? „Maximálně využila prostor pro bydlení a dobře řešila i veřejné prostranství a zároveň průchodnost a otevřenost pasáží. K bytům patří velkoryse pojaté terasy a lodžie, na kterých si člověk může užívat klidu,“ tlumočil závěry komise starosta.

Podle návrhu má z budovy ze 70. let minulého století zůstat zachovaná nosná konstrukce. Dostavbou se ale zvýší z jednoho nadzemního podlaží na čtyři a ta překlene zelená střecha. Uvnitř vznikne prostor pro 38 atypických bytů od jednopokojových po třípokojové s kuchyňským koutem a prostornou terasou či lodžií. Pod rámem s terasami studie počítá s podloubím navazujícím na průjezd. Odtud bude přístup do bytů s předzahrádkami a komerčních prostor. V nich může vzniknout například pekárna či cukrárna. V objektu a na ulici je počítáno s 36 místy na parkování.

Návrh Maninové vychází ze studia zahraničních příkladů a vlastní praxe. „Podle zadání měly být startovací byty zasazené do budovy s architektonickou kvalitou. V zahraničí je takových příkladů hodně, například v Dánsku, Francii či Německu, a mnohdy vypadá takové sociální bydlení lépe než stavby, které se u nás staví komerčně,“ upozornila architektka.

Ještě letos chce město zadat zpracování projektové dokumentace, následovat bude výběrové řízení na dodavatele. Cena vyplyne z projektu a výsledku soutěže, město ale předběžně počítá s náklady kolem 35 milionů korun. „Pokud by to bylo nutné, město si může vzít úvěr. Splatil by se z nájmů,“ doplnil starosta Kulhánek.