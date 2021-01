150 bytů pro sociální bydlení. To je cíl, ke kterému krůček po krůčku směřuje Chomutov. Výkup bytů ze soukromého vlastnictví rozjel předloni jako vůbec první město v zemi, navíc s vydatnou podporou evropských dotací. Stejně bude postupovat i letos. Nakoupí byty za téměř 6 milionů korun.

„Náš nápad s výkupem jednotlivých bytů byl pozitivně hodnocen odborníky a v rámci sdílení dobré praxe jsme městům dáváni za vzor. Jsem tedy rád, že i v současné ekonomicky složité době máme možnost získat dotaci na pokračování v úspěšném projektu,“ okomentoval náměstek primátora David Dinda (Nový sever), který má na starosti oblast rozvoje a investic.

V předešlé etapě se podařilo za zhruba 7,5 milionu korun vykoupit 14 bytů napříč chomutovskými sídlišti. V průměru tedy jednotka vyšla na více než půl milionu korun. Během více než roku ale cena stoupla, takže se dá očekávat, že podíl bytů vůči ceně bude nižší.

„Moje přání je, aby jich bylo alespoň osm. Cílem je získat celkem 150 bytů,“ podotkl náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc (Nový sever). To je při současném tempu běh na několik let. „Možná je ale dobře, že postupujeme pomaleji, protože práce s nájemníky není úplně jednoduchá,“ doplnil.



Byty totiž město následně poskytuje lidem, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci. Často se jedná o matky samoživitelky, seniory, nebo rodiny, které se dostaly do problémů kvůli obchodu s chudobou. Za těmito nájemníky pravidelně docházejí sociální pracovníci a pracují s nimi, aby byli schopni se odrazit ode dna a opět se postavit na vlastní nohy. V některých případech už se to daří.



„V jednom z bytů třeba máme rodinu, které se vede docela dobře, pán nedávno získal práci v zooparku,“ popsal náměstek Märc. „Původně podnikal, bohužel ale zkrachoval, zadlužil se a přišel o byt. Přitom má děti a ženu na mateřské dovolené. Díky tomu, že se mohli nastěhovat do městského bytu a získali stabilnější zázemí, se jejich situace uklidnila. Závazky se jim daří plnit,“ je spokojený s výsledky práce. Naproti tomu jiný nájemník, který se ukázal jako problémový, už musel z bytu pryč. „Poskytujeme smlouvy na dobu určitou, abychom nájemníky motivovali k nějaké snaze. Jakmile ale neplní, co mají – neplatí, nebo se nevhodně chovají, plníme, co jsme řekli na začátku: nemáme problém se s takovým nájemníkem rozloučit,“ doplnil.

Kromě toho, že město nabízí bydlení potřebným, řeší také situaci starousedlíkům, kteří se chtějí zbavit bytu v problémovém vchodu. Těch je na sídlištích od Písečné a Zahradní po Březeneckou více než dost.



Podmínkou pro výkup je, že je byt v osobním vlastnictví a je obratem obyvatelný. Součástí musí být základní vybavení s kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou a kompletním sociálním zázemím. Byt také nesmí být zatížený dluhem. Nacházet se může v jakékoli části města s výjimkou sídliště Kamenná, které je označeno jako vyloučená lokalita. Další výjimkou je okolí okresního soudu. Kupní cena je stanovena znalcem podle obvyklé ceny v místě a čase prodeje. Více podrobností vlastníci bytů najdou na speciálně zřízených webových stránkách http://vykupbytu.chomutov-mesto.cz/.