OBRAZEM: Sníh opouští Chomutovsko, proč si ho ještě neužít?

Po sněhových přívalech přišla obleva, takže se z bílé peřiny stala nevzhledná břečka, která navíc ztěžuje pohyb po chodnících. Klouže to a teče do bot. Navíc se podél silnic tvoří hluboké louže, které do široka rozstřikují projíždějící auta, takže už pár lidí sklidilo špinavou sprchu. Tající masou sněhu se také těžce probíjely například mámy s kočárky v chomutovském parku.

Sníh odchází, stále je ale možné si ho užít. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Za mizejícími zbytky sněhu naopak vyrazila babička s vnoučaty, kteří zamířili na bývalý fotbalový stadion v centru Chomutova. Vnučka se usadila na bílé ploše a hrála si tam s kbelíkem a lopatkou podobně jako by šlo o pískoviště. Kupy sněhu jsou také v centru Kadaně, kde je pro lidi bezpečnější pohybovat se dál od domů. Ze střech se sesouvá ztěžklý sníh, na což upozorňují cedule a bezpečnostní pásky.