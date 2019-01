Vysoká Pec - Ve Vysoké Peci má vzniknout moderní čtvrť se sportovištěm. Navazuje na projekt, který na třináct let „usnul“.

Vizualizace chystaného projektu Slunečné sady. | Foto: Archiv/ www.slunecnesady.cz

Přes sedmdesát domků, hřiště pro děti i pro sportovce a k tomu výhled na lesy. Nanovo ožívá projekt Slunečné sady, který má zasídlit okraj obce Vysoká Pec. Pozemky koupil nový developer, který počítá se vznikem luxusní čtvrti pro lépe situované rodiny toužící po venkovském klidu v dosahu měst. Ačkoli se prodej ještě oficiálně nerozběhl, rozebraná je čtvrtina parcel.

Projekt je od léta v rukách pražské společnosti JH-RF, která chce uskutečnit svou vizi moderní vilové čtvrti se 76 domy ohraničenými živým plotem. V jejich centru má vzniknout jezírko, dětské hřiště a také multifunkční sportoviště pro basket, tenis, volejbal, beach volejbal či fotbal. Ačkoli společnost oficiálně prodej parcel nerozjela, zatím jen informuje o postupu prací na facebookové stránce Slunečné sady, první zájemci už mají buď koupeno, nebo zarezervováno.

„Volných je 57 parcel. Šest jsme jich měli prodaných, ještě než se projekt rozjel, dalších třináct je zamluvených,“ potvrdil jednatel společnosti Milan Lacko. „Lidé si je rezervují, aniž bychom se je snažili prodávat,“ dodal spokojeně. Prodej odstartuje zhruba za dva týdny, až budou spuštěné webové stránky.

Pozemky zatím nejsou ještě ani zasíťované. Od listopadu tam dělníci vyřezávali náletové dřeviny a rovnali zeminu, během ledna dojde k vybudování splaškové a dešťové kanalizace a do léta budou parcely připojené na vodovod a energetici k nim přivedou elektřinu. Později dojde řada i na komunikace.

Byť je projekt představovaný jako luxusní zóna, neporostou tam domy na způsob podnikatelského baroka ani futuristické stavby připomínající krematoria. Územní plán obce totiž umožňuje pouze výstavbu domů vesnického typu, které mají mít jednotný ráz, a to včetně plotů. V průměru má každý z pozemků přes tisíc metrů čtverečních.

„Cena je od 1518 do 1918 korun za metr čtvereční podle atraktivity pozemku,“ informoval Jan Hlinovský, oblastní ředitel společnosti Broker Consulting, která má roli zprostředkovatele. „Plánujeme ale, že budeme později zdražovat. Týkat by se to mělo posledních dvaceti parcel,“ upřesnil.

O plánu vystavět na slunečné stráni na okraji Vysoké Pece desítky domů, neslyší vedení obce poprvé. Původní záměr si vyslechlo už před třinácti lety. Jednalo se o 56 parcel a i tehdy mělo být součástí sportoviště. Od té doby se ale dvakrát změnil investor a projekt na čas „zamrzl“, než se ho ujal nový developer.

Jako klad vnímá starosta Vysoké Pece Milan Čapek to, že z čtvrti nebude stavební pel mel, jako se to občas stává v příměstských satelitech. Starost mu ale dělá možný nárazový přírůstek obyvatel, který by zvedl počet obyvatel ze současných tisíc o čtvrtinu. „Je to skokový nárůst obyvatel, kterým budeme muset zajistit služby: školu, školku, postarat se o svoz odpadů,“ dodal Čapek s tím, že se v rozpočtu obce výdaje na ně projeví dříve, než se nárůst obyvatel promítne na příjmu z rozpočtového určení daní.

Radost mu nedělá ani to, že se zvýší podíl lidí, kteří ve vesnici nemají kořeny. „Během posledních dvaceti let se přistěhovalo dost lidí, ze čtyřiceti procent mají vyšší ekonomické příjmy. Jenže nejsou integrovaní, nezapojují se do života u nás. Mají svůj vlastní svět,“ netěší ho vidina malé pospolitosti.