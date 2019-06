„Čísla to jsou extrémní,“ okomentoval stav primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Pravdou je, že v posledních týdnech výrazně klesají, což jsme předpokládali. Začátkem března jsme se pohybovali na hranici kolem šesti set přestupků denně, dnes jich je kolem dvou set,“ dodal.

Pokuty chodí od šesti stovek po dva tisíce, nejčastěji ale přestupci ve schránkách objevují výzvu k uhrazení 900 korun. Vyměřené pokuty v souhrnu přesahují 28 milionů korun, majitelé vozů zatím uhradili 1,7 milionu korun. „Výhodou pro ně v první fázi je, že se nezabýváme trestnými body za překročení rychlosti a tím, kdo řídil. Máme SPZ a majitele auta. Když zaplatí, je to v pořádku, když ne, jde to do správního řízení,“ poznamenal primátor.

Většina složenek zatím nebyla rozeslaná. Přicházet mohou se zpožděním měsíců, nejdéle však do roka od spáchání přestupku. Pokud do té doby nepřijdou, prohřešek se maže.

Někteří experti už podle vedení inkasovali i 12 pokut za sebou. „Pak nám píšou, chodí na úřad, ťukají na dveře a ptají se, jestli by to nešlo nějak smazat. Nešlo. Systém nic takového neumožňuje,“ zdůraznil Hrabáč.

Pár pokutovaných si postěžovalo na sociálních sítích, že jsou za malé překročení rychlosti trestaní vysokou částkou. „Tohle je u mě hyenismus,“ uvedl pisatel podepsaný jako Charlie Charles, který šlápl na plyn na Písečné.

„Chápu, že je tam limit 50 kilometrů v hodině, ale posílat lidem dopis s pokutou 900 korun za 57 kilometrů v hodině je prostě nechutné. Zajímalo by mě, kam ty peníze půjdou,“ rozohnil se pisatel.

Jeho post si vysloužil na stránce PRO Chomutováky přes 150 komentářů. Mnohdy i káravých. „Máte jezdit podle předpisů, zvlášť když víte, že je tam radar,“ vzkázal Miroslav Kučera.

Tolerance pět kilometrů

Jiní řidiči naopak uváděli, že byli trestaní za překročení o pouhé tři kilometry. To však město odmítá. „Je to nesmysl. Když někdo jede 53 za hodinu, tak se radar nespustí. To jsou nářky lidí, kteří tam letí jako blázni výrazně přes šedesát,“ uvedl primátor s tím, že přístroj odečítá toleranci pět kilometrů v hodině, i když by podle zákona stačily tři.

Peníze, které město získá na pokutách, půjdou do rozpočtu. Ze zkušenosti jiných samosprávy plyne, že se nedaří vybrat zhruba 15 procent pokut. I tak by ale v kase mělo za pouhé tři měsíce měření přistát více než 20 milionů korun. O jejich využití rozhodne vedení Chomutova.

Do měsíce budou další radarová místa

Další dvě radarová místa vzniknou na hlavní třídě v ulici Palackého. Jejich zřízení zdržují energetici, protože tam není přípojka. Město má příslib, že bude do měsíce.