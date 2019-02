V Ústeckém kraji eviduje společnost Krajská zdravotní, která sdružuje pět největších špitálů, zhruba 14 tisíc dárců krve. V celém kraji přitom žije více než 820 tisíc obyvatel. Mezi dárci byl velkou část života také Zdeněk Sýkora z Děčína, který získal zlatou plaketu. Tu uděluje Český červený kříž za 250 odběrů krve.

„Chodil jsem na krev od 18 let. Rád jsem pomáhal. U nás v Rozbělesích byl nemocný malý kluk, který potřeboval nutně krev,“ uvedl Sýkora s tím, že dárcovství krve pro něj na vojně znamenalo i různé výhody.

Dárci dnes mohou kromě dobrého pocitu, že pomáhají, ocenit například placené volno v práci či slevu na daních. V některých městech mohou lidé, kteří podstoupili alespoň 40 odběrů krve, zdarma využívat městskou hromadnou dopravu. Jezdit bezplatně mohou v Chomutově, Jirkově, Bílině a v Děčíně. V Lounech a Litoměřicích se svezou zdarma i dárci krve s 30 odběry, v Lovosicích už s 10 odběry. Slevu na MHD pak nabízejí v Mostě, Litvínově a Žatci.

Slevy nabízí také děčínská zoologická zahrada. Po předložení průkazu dostanou dárci krve slevu 50 procent na vstupném do areálu Zoo Děčín a expozice Rajské ostrovy. Držitelé Janského medaile, kteří absolvovali 10 odběrů, mají parkování v děčínské a ústecké nemocnici zdarma.

Zdeněk Sýkora, který do děčínského špitálu na odběry docházel, už nyní krev nedává. „Končil jsem, když rušili odběr v Děčíně a začalo se jezdit na odběry do Ústí,“ vysvětlil. V děčínské nemocnici je už ale opět možné krev darovat. Odběry se tu provádějí na samostatném odběrovém středisku.

V lednu letošního roku přišlo do nemocnic Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, Teplicích a Děčíně 41 nových dárců krve. Vloni ve stejném období to bylo 55 lidí. „Prvodárců v roce 2018 však přišlo o 16 procent více než v roce 2017, což nás určitě těší,“ řekl primář transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Masopust. Do nemocnice v Mostě a Chomutově přišlo za rok 2018 nových dárců 422. V registru měly špitály včetně prvodárců loni 6 505 lidí, předloni jich bylo 6 314.

Podle mluvčího Krajské zdravotní Iva Chrásteckého počet dárců krve v nemocnicích neklesá, ale ani se nijak dlouhodobě nezvyšuje. Jejich zastoupení je ale výrazně nižší než tři procenta populace. K dispozici by měla být alespoň čtyři procenta. Nedostatek je hlavně Rh negativních krevních skupin.

„Všech dárců krve a krevních složek si vážíme a budeme rádi, když se nenechají zlákat komerčními plazmaferetickými centry a budou pokračovat v darování nesmírně důležité tekutiny pro léčbu pacientů našeho regionu,“ doplnil Chrástecký. V České republice může darovat krev každý ve věku 18 až 65 let, kdo neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, souhlasí s odběrem krve, provedením potřebných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců.