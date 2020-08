Krmit zvířata vlastním krmivem a přineseným jídlem je zakázáno. Upozorňují na to cedule v chomutovském zooparku i provozní řád a osvěta průběžně probíhá i v médiích. Nejsilnější byla, když návštěvníci před lety zabili samici soba polárního, protože ji přecpali rohlíky. Od té doby se trochu polepšili, radikální změna to ale není. Krmí stále, ať už jablky, sušenkami nebo i smaženým jídlem.

„Je to neustálý boj. I když jsme přistoupili na kompromis a k některým expozicím pořídili automaty s krmením, jsou třeba u koní a ovcí, některým návštěvníkům to nestačí. Házejí jídlo i opicím,“ upozornil vedoucí zoolog Miroslav Brtnický. Problémy bývají i na statku, kde mají lidé všechno zvířectvo na dosah. „Stává se, že po víkendech mají králíci v expozicích trávicí obtíže a u slepic jsme třeba včera našli hranolky,“ zmínil.

Kvůli takovým přešlapům musí zoopark ročně řešit desítky případů, kdy mají zvířata následkem nevhodného krmení zdravotní potíže. „Mají složité trávicí ústrojí, a pokud se rozhodí, je tu problém. Někdy je drobnější a obejde se bez léčby, jindy to jsou komplikace, které vyžadují veterinární zásah. V krajním případě může dojít i k úhynu,“ dodal zoolog.

To se stalo před devíti lety, kdy návštěvníci nechtěně usmrtili samici soba a namále měla i další. Když sobici pitvali, zjistili, že má žaludek plný bílé zkvašené hmoty z rohlíků.

Tou se otrávila a udusila zároveň. Stalo se to přes četná upozornění zooparku, aby lidé zvířata nekrmili přineseným jídlem.

Křiklavý případ naštěstí nenásledovaly další podobné. Podle zoologa návštěvníci ve snaze o vykrmování trochu polevili, stále ale pokračují. Dokládají to postřehy ošetřovatelů i samotných návštěvníků. „Tak jsem se na cyklostezce okolo zooparku parádně vytočila. Babička s vnukem tu jablky krmili koně přímo před cedulí 'krmením nám škodíte',“ podělila se o svou zkušenost Chomutovanka Pavlína Kováčová. „Když jsem paní slušně oslovila s tím, že ty koně můžou i zabít, řekla mi, že to není míněno na takové ovoce, zeleninu a trávu,“ doplnila. Příspěvek se objevil na sociálních sítích, kde také vyvolal značný zájem. Někteří z komentujících se podivovali, co je na jablcích pro koně špatného.

Jak upozornil zoolog Brtnický, zákaz se skutečně vztahuje na veškeré donesené jídlo včetně zdánlivě neškodných jablek. Jde totiž i o množství. Ošetřovatelé krmné dávky pečlivě odměřují, navrch počítají jen s krmivem z automatů u vybraných výběhů. „Lidé si myslí, že když přinesou něco navíc, nic tím nezpůsobí. Ve skutečnosti ale zvyšují riziko, že zvířata budou trpět trávicími obtížemi,“ vysvětlil Brtnický. „Základem je, aby si uvědomili, že všechna zvířata v zooparku mají krmení dostatek. Žádné netrpí hladem,“ ujistil.