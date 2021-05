Na Klínovci místy stále ještě leží sníh. Donedávna ho sjížděli ve dne i při nočních akcích skialpinisté, kteří nepotřebují žádné lanovky, stačí jim připnout na lyže tulení pásy, vyšlápnout si jakýkoli kopec a pak si ho sjet. I ti už to v těchto dnech zabalili.

„Letošní sezóna byla skvělá. Ještě minulý týden jsme jezdili v prašanu a sjezdovky na Klínovci byly naše,“ chválí si Chomutovan Jan Tóth, který skitouring vyznává jako sportovec a coby licencovaný instruktor vede i další zájemce o tento sport. Ten poslední dobou zažívá velký boom. Protože lanovky musely kvůli covidovým opatřením skoro celou zimu stát a sjezdovky se vyprázdnily, skialpinistům se otevřely nové možnosti.

Ne každý se ale na sjezdovkách choval předpisově. „My jsme se pokaždé domluvali se skiareálem. Volal jsem předem, abychom si řekli, kde se můžeme pohybovat, aby nikdo nebyl ohrožený,“ zmínil Tóth v souvislosti s kondičním skitouringem ve večerních hodinách. Někteří sportovci ale podle jeho slov zbytečně riskují. „Jedou za tmy po svahu a neví, že uprostřed stojí sněžné dělo nebo rolba zavěšená na laně. Letos to jednomu klukovi strhlo kulicha. Měl štěstí, že se snížil, jinak mu to také mohlo uříznout hlavu,“ upozornil.

Kritice podrobil také další nevhodné chování na sjezdovkách, například když si lyžaři na pásech razí cestu vzhůru prostředkem sjezdovky a nehledí na ostatní lidi na svahu, kterým tak kazí požitek. Proto když Jan Tóth vysvětluje pravidla skitouringu, učí sportovce nejen jak správně zacházet s pásy a techniku chůze, ale právě i pravidla chování v terénu. „A také co mít s sebou – kromě náhradního oblečení a svačiny je to plně nabitý mobil pro případ, že by nastala bílá tma. Kvůli té s sebou mívám i lano, na které bych klienta navázal,“ zmínil instruktor.

Se zdatnými sportovci zvládne vystoupat na vrchol Klínovce i za 25 minut, jinak se chodí podle sil účastníků. Někdy ho vyšlápnou i třikrát. „Kuriózní ovšem je, když tam vyjdeme a chlap mi říká, dobře, tohle jsem zvládl a teď se potřebuju dostat dolů. Na lyžích neumí, takže ho učím cestou dolů ještě lyžovat,“ směje se Tóth. „Stalo se, že jsem takhle dolů dorazil celý zmrzlý a bez rukavice, zatímco on byl celý zpocený,“ dodává.

Zájem o skialpové lyžování podle jeho slov způsobil, že na ně zaměřená centra vydělala dvojnásobek toho, co v jiných letec a v půlce ledna byly skialpové lyže ve velkoskladech prakticky vykoupené. Také skialpové lyže, které půjčuje Jan Tóth v chomutovské půjčovně, jsou po sezóně poznamenané, protože byly často používané. Potřebují daleko více oprav, než bylo zvykem.

Jan Tóth se dostal ke skitouringu po bohatých zkušenostech se skicrossem, což je disciplína akrobatického lyžování. Jako závodník se účastnil šesti světových pohárů, startoval také na mistrovství světa v rychlostním lyžování. V Chomutově založil skialpové centrum, pod jehož záštitou pořádá skitouringové výpravy do Krušných hor ale i Krkonoš.