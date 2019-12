„V naší rodině jsme si před pár lety, když už děti vyrostly a přestaly psát Ježíškovi, řekli, že už si nebudeme dávat věci, které jen zahltí naše domácnosti. Že si dáme jen něco osobního a za peníze na dárky pořídíme něco, co má smysl,“ začala Jana s vyprávěním. „Zvířata děti nakoupily prostřednictvím Člověka v tísni. Od malička byly zvyklé pomáhat druhým. S manželem jsme to uvítali. Jednak nemusíme předstírat, že máme z těch dalších váz a hrníčků radost, jednak se o zvířata ani nemusíme starat,“ dodala s nadsázkou.

Zvířata i školní pomůcky

Rodina Veselých z Liberce nebyla letos jediná, kdo tímto způsobem obdarovával. Například právě na Liberecku letos lidé nakoupili potřebným v Africe a Asii dohromady 17 koz a 7 ovcí. Kromě toho putovalo do těch nejchudších rodin také 18 sad školních pomůcek. Lidé v regionu letos pořídili v rámci Skutečných dárků také 26 kuřecích hejn po dvaceti kuřatech nebo sedm kanystrů na čistou vodu.

Nákup a distribuci Skutečných dárků zprostředkovává nezisková organizace Člověk v tísni. Letos poprvé mohli lidé kromě zvířat posílat jejich prostřednictvím také třeba teplé oblečení pro děti postižené válkou nebo hygienické vložky, bez kterých dívky v Nepálu v době menstruace nemohou chodit do školy.

Ty opravdové dary pomáhají tam, kde je to nejvíce zapotřebí. A jak se vybírají? „Výběr Skutečných dárků vychází z aktuálních potřeb českých poboček i zahraničních misí,“ vysvětlil vedoucí fundraisingu Tomáš Vyhnálek. „Letos jsme do e-shopu zařadili třeba i ryby, které pomohou dodat potěr do existujících rybníků v konžském pralese a pomohou tak rozšířit jídelníček pro podvyživené komunity v Kongu,“ doplnil Vyhnálek.

Dar za pár korun

Cena Skutečných dárků začíná už na 150 korunách, avšak radost, kterou dárky přinášejí, je k nezaplacení. Radost z obdarování si tak může dopřát téměř kdokoli. „Přispěla jsem potřebným dětem v chudých zemích alespoň málem, podle svých možností,“ prozradila například seniorka Jarmila Kamínková. „Jsem babička v penzi a věnovala jsem jménem svých čtyř vnoučat čtvery školní pomůcky. Je až dojemné, jak malý příspěvek pomůže tolika dětem,“ dodala. Darovat Skutečné dárky se stalo tradicí i v rodině Zimových v Jablonci nad Nisou.

„Když se syn předloni postavil při rozbalování dárků před vánoční stromeček a slavnostně nám sdělil, že místo věcí, knížek či vína nám každému koupil pitnou vodu pro jednu zemi v Africe, kde pro každou kapku lidé chodí několik kilometrů, byla jsem dojatá. Od té doby už se Skutečné dárky staly tradicí. Nějakou drobností, která potěší, sice nezapomínáme ani na sebe, ale Skutečné dárky už k našim Vánocům určitě patří,“ dodala Magdalena Zimová. Dobrý pocit z darování potřebným ale nemusí být omezen pouze na svátky: každému dárci přichází v průběhu roku informace o tom, jak se prostředky v jím vybrané oblasti využívají. Pomoc zprostředkovaná Skutečným dárkem pomáhá po celý rok a pro mnohé lidi se stává základem pro celoživotní změnu. „Její význam přetrvává pro dárce i obdarovaného a může v jejich rodině nebo kolektivu vytvořit tradici pomáhání, která umožňuje lidem po celém světě překonat chudobu a sociální vyloučení,“ připomněl Tomáš Vyhnálek.

Pomáhají i doma

Pomoc nejde ale jen do vzdálených koutů světa. Člověk v tísni pomáhá i v České republice, kde prostřednictvím darů poskytuje například doučování zanedbaných dětí a motivuje je k získání vzdělání. Na severu Čech takto organizace pomáhá například v Ústí, Bílině, Chomutově, na Frýdlantsku či Jablonecku.

Od spuštění e-shopu Skutecnydarek.cz v roce 2009 už Člověk v tísni rozdal 6 025 koz a ovcí a 308 oslíků s povozem, zasadil 753 000 sazenic stromů, naočkoval 28 217 krav a vybudoval 829 bioplynáren. Postavil nebo opravil také 9 000 vodních zdrojů, více než 8 200 farmářům rozdal nářadí a nástroje. Vybavil také 199 škol nebo 20 školicích středisek pro farmáře.

Popularita e-shopu Skutecnydarek.cz v průběhu let stoupá. Lidé nakupují hlavně před Vánocemi, kdy se uskuteční zhruba 80 procent veškerých prodejů. V loňském roce tu dárci pořídili pomoc za více než 14 milionů korun. Celkově do konce letošního listopadu nakoupili 150 tisíc certifikátů za více než 90 milionů korun. Mezi nejoblíbenější dárky patří kuřata, školní pomůcky, koza, první knížka a sazenice. Muži nakupují hlavně kozy, ženy zase slepice. Zhruba 30 procent lidí se spokojí s elektronickým certifikátem.

„Nákupem certifikátu Veselá koza přispějí do programu Obživa a za jejich dar je nakoupena například koza. Pokud je ale v dané chvíli prodáno příliš mnoho zvířat a je potřebnější nakoupit jiné prvky jako například ovce, zemědělské nářadí nebo sazenice stromů, nakoupí Člověk v tísni právě je,“ poznamenal mluvčí organizace Tomáš Urban. Za dar se tedy vždy nakoupí to nejpotřebnější v rámci programu Obživa, který dává lidem práci. Podobně je tomu s programy Školy, Zdraví, Voda a Vzdělání v ČR. Detailní vysvětlení lze najít na webu Člověka v tísni nebo projektu Skutečný dárek.

Skutečný dárek

Projekt Skutečný dárek je charitativním programem Člověka v tísni určeným na podporu lidí v nejchudších zemích světa. Dárci v něm nakupují tištěné nebo elektronické certifikáty, které s věnováním darují pod stromeček svým blízkým.

Více informací najdete na internetových stránkách www.skutecnydarek.cz.