Desítky milionů korun může získat Chomutov pro obnovu dvou sportovišť. S jejich pomocí by v příštím roce kompletně zrekonstruoval zázemí fotbalového hřiště u nemocnice a hřiště softbalu na Horní Vsi tak, aby splňovalo parametry pro hraní zápasů evropských soutěží.

Fotbalový klub Junior Chomutov požádal ministerstvo školství o dotaci 12,5 milionu korun na rekonstrukci a přístavbu zázemí na hřišti. To má obsahovat i nové šatny, sprchy, toalety a skladové prostory. „Situace je teď taková, že se nám ve třech kabinách točí přes dvě stě dětí z jedenácti ročníků. Pokud by se nám podařilo dotaci získat, mohli bychom je zrekonstruovat a navíc přistavět další, aby měl každý ročník vlastní,“ přiblížil předseda fotbalového klubu Radek Zaťko. „Jezdí k nám týmy z celých Čech a my bychom jim konečně mohli nabídnout reprezentativní zázemí,“ doplnil. Kromě mladých fotbalistů by ho využívali také žáci ze základní školy Na Příkopech, mateřinky pro své sportovní dny a florbalisté při letní přípravě.

O dotaci ve výši 36,3 milionu korun požádal také oddíl softbalu Sportclub 80 Chomutov. Využít je chce pro obnovu dvou softbalových hřišť, ochranného oplocení a tribuny. Součástí má být také zavlažování, osvětlení a výstavba nové budovy šaten se sociálním zázemím. Areál vznikl v 70. letech jako součást školy. Hřiště je zastaralé a jeho zázemí je třeba obnovit, pokud se tam mají hrát zápasy evropských soutěží a přípravné zápasy české softbalové reprezentace.

O dotaci pro sportoviště se mohlo ucházet město, muselo by ale jako protiváhu složit polovinu nákladů.

Samotné sportovní kluby mají podmínky volnější, jejich spoluúčast je jen 30 procent. Aby město pár milionů ušetřilo, žadateli budou spolky a finanční podíl vyplatí město. Rozhodli tak zastupitelé na mimořádném zasedání. Celkem by se mělo jednat o 18,3 milionu korun.

Byť dotační výzva platila pouze v říjnu, Chomutov šibeniční termín stihl. Měl totiž vypracovanou projektovou dokumentaci, protože se chystal, že zainvestuje do částečné rekonstrukce fotbalového hřiště 6 milionů korun a dalších 17,5 milionu do softbalového. Další investice by probíhaly v etapách.

„Považuji za štěstí, že se tato dotační výzva sešla s pracemi, které na městě paralelně běžely,“ uvedl náměstek primátora David Dinda (Nový sever). Právě on byl předkladatelem návrhu. „Je tu možnost ušetřit městu zhruba 30 milionů korun na dvou projektech, které by dříve nebo později velmi pravděpodobně muselo realizovat,“ dodal.

Vše přejde na město

Pokud sportovní kluby dotaci získají a Chomutov za ně vyplatí 30 procent nákladů, město chce pohlídat tendr a kontrolovat provedení prací. Se spolky bude uzavřená nová smlouva o nájmu, přičemž nejpozději v den ukončení nájmu přejde vše, co bylo v rámci obnovy vytvořeno, na město.

Výběrové řízení by mělo být vypsáno v listopadu. Pokud dotace nebude schválena, Chomutov se vrátí k původní variantě a obě sportoviště zvelebí jen v omezené míře.