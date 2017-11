Skončíme na ulici? bojí se sourozenci z Jirkova. Dostali se do těžké situace

Jirkov – Studenti střední školy se ocitli bez pomoci rodičů. Jirkované uspořádají věcnou sbírku, aby je podpořili.

Ztracení ve světě dospělých a kupě těžko řešitelných problémů, které sami nezpůsobili. V takové situaci se ocitli osmnáctiletí sourozenci Matyáš a Anička z Jirkova. Ač studenti třetího ročníku jedné z mosteckých středních škol, nemají šanci dopřát si lehkost bytí typickou pro dospívání. Jirkované jim proto chtějí odlehčit tím, že uspořádají věcnou sbírku.

Jak se stalo, že děti sotva na prahu dospělosti zůstaly bez pomoci rodičů? Maminka byla po těžké nemoci zbavena svéprávnosti a není schopná se o Matyáše a Aničku starat. Táta si je vzal před dvěma roky do své péče, na začátku října ale také jeho odvezli do nemocnice a není šance, že by se kdy mohl vrátit do role hlavy rodiny. Kvůli vážnému onemocnění bude zřejmě nutné, aby se o něj starali v léčebně pro dlouhodobě nemocné. „Zhoršilo se to ze dne na den. Bydleli jsme s ním v bytě 1+1 a požádali, že bychom chtěli do většího. Pět dní po tom, co jsme se přestěhovali táta dostal záchvat a odvezla ho záchranka,“ popsala Anička.

Sami teď obývají byt, který se rovná spíše holobytu. Například chybí sporák. „Když jsme ho převzali, byl tam. V troubě ale byla díra skrz na skrz, použít ji by bylo životu nebezpečné,“ přiblížil první dojmy z nového bydliště Matyáš. „Zbylo tam staré jídlo a odpadky v pytlích. Hlavně jsme hned museli koupit nový záchod za peníze z brigády,“ dodal.

Daleko zásadnější skutečností ale je, že byt patří pověstnému spekulantovi s byty Josefu Králi, který vybírá astronomické nájemné. V jejich případě 11 tisíc s energiemi. Jenže tátův důchod dosahuje jen 7800 korun a životní minimum podle zákona o hmotné nouzi na oba sourozence dosahuje pouhých 5860 korun. Protože v novém bytě dosud nezískali trvalý pobyt, nemají nárok na příspěvky na bydlení. „Dostali jsme mimořádnou okamžitou pomoc, která nám pokryla školné do konce ledna a dali nám díky ní také peníze na zimní bundy a boty, protože jsme je neměli,“ zmínil Matyáš. „Jenže nejsme zabezpečení. Neříkám, že nám sociálka nepomohla, to v žádném případě. V rámci možností nám pomohli hodně, jenže ty problémy jsou větší,“ povzdechl si mladík.

Přivýdělek z brigád se stal nutností

Oba sourozenci docházejí od poloviny července na brigády. Zatímco v létě to bylo proto, aby odlehčili tátovi a pořídili si za výdělek chybějící oblečení, teď pracují z nutnosti. Ve škole končí kolem třetí hodiny a pak nastupují na práci v obchodě, kde jsou do půl osmé. Každý si díky tomu pořídil něco, co jiné děti nemusejí – vlastní postel a Anička také skříň.

Oba mají ve škole výborné známky, doléhá na ně ale únava. „Dříve jsem spala osm, devět hodin, teď jen pět. Stalo se mi, že jsem usnula při hodině. Ne proto, že bych nedávala pozor, ale jak pořád musíme ze školy do práce, když ne tam tak za tátou do nemocnice nebo na úřady. Stále se něco řeší, i o víkendu“ vylíčila Anička. „Je to všechno tak vyčerpávající, protože řešíme důležité věci a člověk nemůže nikdy vypnout. Přitom jsme stále ještě děti. Každý den mě napadají stejné otázky: Co bude s tátou? Vrátí se? Budeme mít na nájem, nebo ne? Skončíme na ulici?“ doplnila nešťastně.

V situaci jim pomáhá maminka spolužačky paní Vlasta, která bydlí stejně jako oni v Krušnohorské ulici. Vaří jim, poskytuje útočiště, venčí jezevčíka a všemi silami je podporuje. „Je to taková naše maminka,“ prohlásil s úsměvem na tváři Matyáš. Sama ale připouští, že i na ní je to moc. „Dělám to ráda, neobtěžuje mě to. Ale mám poměrně těžkou práci jako pečovatelka v domově důchodců. Je to všechno náročné,“ přiznala. Hodila by se proto pomoc dalších lidí.

Pro sourozence je hlavním cílem dostat se z předraženého podnájmu spekulanta Krále, v čemž se snaží vyjít vstříc město. „Nabízíme jim, aby si vybrali ze tří městských bytů: dva jsou 1+1 a třetí 2+1. Jen by se musely dát dohromady,“ informovala jirkovská místostarostka Dana Jurštaková. Jsou totiž v dezolátním stavu. Pokud na ně sourozenci nekývnou, mohou počkat až se uvolní nějaký vhodnější. Důležité pro ně je, aby byl co nejblíže jejich náhradní rodině a „mamince Vlastě“, a také aby byl dostatečně velký. To kdyby si tatínka mohli vzít do péče.

Dále je pro sourozence nutností najít způsob, jak si vytvořit finanční rezervu. Právě v tomto bodě mohou prospět dárci. V pondělí 6. října se v 18 hodin v Restauraci Sport v jirkovské ulici U stadionu uskuteční setkání, kam může přijít široká veřejnost ochotná pomoci. Ze seznamu věcných přání si mohou vybrat, ten, který jim zakoupí. Díky tomu děti ušetří peníze. Uspořádat veřejnou finanční sbírku je předem vyloučeno, i když by sourozenci nejvíc uvítali právě peníze. Zkrátily by se o ně dávky.

Na setkání v Jirkově bude i Matyáš a Anička.