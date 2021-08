První školy se prokousávají manuálem. „Bude to docela složité,“ míní ředitelka teplické Základní školy Plynárenská Marcela Prokůpková. „Děti, které nebudou testované a nosí roušku, ve škole být mohou. Tělocvik ale mají mít venku. To by museli být v každé třídě dva učitelé, jeden venku a druhý uvnitř,“ pozastavuje se nad stanovenými podmínkami. „Navíc ty děti budou v podstatě onálepkované,“ myslí si.

Jako pozitivum vidí, že se míchání tříd nezakazuje, jen se nedoporučuje. ZŠ Plynárenská je totiž krajským úřadem pověřená, aby učila děti cizinců z celého Teplicka. Sjíždět se tam budou z několika škol. „Otázkou je, co když někdo onemocní, jak to bude hygiena hodnotit,“ zamýšlí se ředitelka. Petra Bydžovského, který je zástupcem ředitele na děčínské základní škole ve Velkém Šenově, v manuálu zaujaly dvě věci. „Údajně dostaneme testy pro žáky, ale ne už pro zaměstnance školy. To musíme prověřit, protože to by byla komplikace,“ podotýká. „A druhá věc je svačení netestovaných dětí odděleně. V reálné situaci ve škole se domnívám, že toto bude v případě většího počtu takových výjimek těžko uhlídatelné,“ soudí.

V novém manuálu žádné nedostatky neshledává ředitel Základní školy Rabasova v Ústí nad Labem Michal Kapoun. „Na papíře žádný problém nevidím, počkáme si, jak to bude v realitě,“ zmiňuje.

Ředitel chomutovské školy Ak. Heyrovského Miloš Zelenka oceňuje srozumitelnost manuálu. Vrásky mu přidělávají spíše reakce odpíračů z řad rodičů.

„Jedná se o biomatky, které jsou proti všemu: testování, očkování i rouškování. Příští týden se s nimi má setkat náměstek primátora a jeden z kolegů ředitelů. Já u toho být nemůžu, neudržel bych se,“ přiznává. „Přivítal bych, kdyby děti byly oočkované, beru to ale jako dobrovolnou věc, nesmí se do ní nutit dospělý ani dítě. V zásadě jsem pro testování a nerouškování,“ dodává.

A jak se k podmínkám nástupu staví rodiče? „Nebude to horší, než to bylo,“ míní Jana Hatašová z Litoměřic. „Náš junior očkovaný není, nechá se ale testovat a v hodinách bude moct volně dýchat bez roušky. To je hlavní. Vlastně nevím, co některým na testování tolik vadí,“ dodává matka.