Na základní škole Rudolfa Koblice v Kadani zasedne v pondělí osmatřicet deváťáků z celkových pětapadesáti. Čeká je bloková výuka matematiky a češtiny, tolik potřebná pro povinné přijímací zkoušky. „Mají ale zájem i ti, kteří jsou už na střední školy přijatí. Čekají nás čtyři týdny výuky, což jim může pomoci se lépe na přechod na střední školu připravit a rozkoukat se ,“ vysvětluje motivaci žáků ředitel školy Stanislav Hakl.

Menší zájem o návrat do tříd bude možná u rodičů žáků prvního stupně. Ti by se měli do lavic vrátit 25. května. „Máme zatím přihlášené jedno dítě. Ale ještě je brzo,“ myslí si ředitel. Škola rozhodnutí rodičů respektuje. „Rodiče jsme seznámili s tím, co bude výuka obnášet. Že i při hezkém počasí budou děti ve třídách nebo že se budou muset mimo třídu pohybovat s rouškou,“ doplňuje Hakl.

Právě s ochrannými pomůckami a jejich zajištěním měly školy velké shánění. „My jsme například neměli problém s čisticími dezinfekčními prostředky, protože máme na škole bazén a jsme jimi předzásobení. S nákupem dezinfekce na ruce jsme ale vyčkávali,“ líčí ředitel jirkovské základní školy Studentská Jan Duda.

Ceny prodejci vyšponovali, a protože je školy hradí ze svých rozpočtů, musejí vybírat a hledat nejlepší nabídky. „Nakonec jsme nakoupili 150 kanystrů až v Ústí nad Labem, kde byla nejlepší cena,“ doplňuje Duda. V pondělí ji začne využívat sto osmdesát žáků druhého stupně. Doma zůstává sedmdesát žáků.

Školy také nakupují jednorázové ústenky, které využijí hlavně kuchařky. Některé školy obnovují za přísných bezpečnostních podmínek i školní stravování.

Strávníci budou navštěvovat jídelnu ve skupinách a v časových rozestupech. Eliminovat riziko nákazy ve vzdělávacích zařízeních mají i každodenní filtry. „Spočívají ve zjišťování zdravotního stavu žáka, měření tělesné teploty,“ vysvětluje mluvčí Klášterce nad Ohří Adéla Václavíková. „Žák musí mít minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení,“ doplňuje k pravidlům kláštereckých škol mluvčí města. Rouška je podle vládního nařízení povinná ve společných prostorách školy, ve třídě, pokud je dodržen odstup jeden a půl metru, nemusí mít děti ústa zakrytá.

Kromě základních škol se otevřou i střediska volného času. Děti z jirkovského Paraplíčka se kroužků nemohou dočkat. „Obvoláváme jednoho rodiče po druhém a zjišťujeme, zda děti chtějí na kroužky chodit,“ přibližuje ředitelka zařízení Alexandra Zdeňková. „Zájem má pětasedmdesát až osmdesát procent, prázdno nebude,“ vypočítává ředitelka. S maximální kapacitou patnácti dětí na jednu učebnu, která se ve vzdělávacích zařízeních a školách musí dodržovat, se podle ředitelky dá pracovat. „Původně navrhovaných pět by byl problém, ale takhle je to v pořádku,“ uzavírá Zdeňková.