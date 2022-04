„Když byl silný ročník, byly kapacity na hraně,“ přiznává děčínský radní pro oblast školství Martin Pošta, že města řešila problematiku předškolních dětí už před začátkem konfliktu na Ukrajině. Volných míst ve školkách je dlouhodobě málo po celé republice. A tak by situaci města výhledově stejně musela řešit. Současné hektické dění a příliv obrovského množství uprchlíků jen uspíšilo hledání možností, radnice musely reagovat velmi rychle.

V Děčíně tak už vznikla úplně nová školková třída. „Zřídili jsme adaptační skupinu při domu dětí a mládeže, to je taková první záchytná možnost. Následně se ukrajinské děti snažíme postupně umisťovat do našich školek tam, kde je volno. Otevřeli jsme už jednu novou školkovou třídu při Základní škole Březová,“ pokračuje Pošta. Na další rozšiřování se tam chystají.

Další nápor na mateřské školy se očekává v příštích měsících, kdy rodiče začnou své děti postupně přihlašovat. „Chceme navýšit kapacity ve stávajících školkách, jsme případně připraveni zřídit další dětské skupiny,“ představuje děčínský plán tamní radní.

Rovněž v Lounech bylo už před příchodem uprchlíků volných míst ve školkách velmi málo. „Volné kapacity byly už před začátkem války jen v jednotkách míst. Ve školkách jich je všude málo, řešili jsme rozšíření našich kapacit už předtím,“ uvádí lounský starosta Pavel Janda.

Blíží se zápisy do škol. Města i Ústecký kraj řeší, kam se vejdou uprchlíci

Města musela hned po začátku přívalu uprchlíků svižně reagovat. „Velmi rychle jsme zřídili dětskou adaptační skupinu v naší Klub(ovně) Luna, kde se o děti starají kvalifikovaní lidé. Aktuální kapacita je 12 dětí, ale velmi brzy se navýší na 25. Připravujeme stěhování do větších prostor do Fügnerovy ulice, do přízemí budovy pečovatelské služby,“ pokračuje Janda.

„Pokud ani to nebude stačit, budeme hledat další řešení. Už před vypuknutím současné situace jsme se tím zabývali, připravujeme dlouhodobě navýšení kapacity našich stávajících školek, případně připravíme další místa. Budeme hledat další vhodné prostory,“ ujišťuje lounský starosta.

Velmi podobná je situace v Kadani. „Jako všude, je to problém. Měli jsme volných zhruba 20 míst. Postupně je zaplňujeme ukrajinskými dětmi. Funguje dětská skupina pro 12 dětí v domě dětí a mládeže, kde je aktuálně detašované pracoviště školky, jsou tam i ukrajinské učitelky. Ta se případně může ještě rozšířit,“ informuje starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Ukrajinci na kurzu svádí bitvu s písmenem Ř. O výuku češtiny je enormní zájem

A co když dosavadní místa nebudou stačit? „Budovy školek už jsou plné, tam další třídy neuděláme. Ale nemyslím si, že by to bylo potřeba, už ty počty tolik nerostou. Když bude potřeba, můžeme otevřít ještě jednu dětskou skupinu u domu dětí a mládeže, tam by se to kapacitně vešlo, museli bychom ale sehnat další učitelky,“ říká Kulhánek.

V krajské metropoli v minulých dnech přijali 10 dětí do mateřských škol, další jsou v několika dětských skupinách. „Máme v našich mateřských školách volné řádově nižší desítky míst. Stejně jako jinde v republice to řešíme. Potýkáme se hlavně s prostorem. Ukrajinské děti se do školek snažíme postupně umisťovat, vzniklo několik dětských skupin, další se snažíme postupně aktivovat,“ říká ústecký radní zodpovědný za oblast školství Michal Ševcovic.

I v Ústí nad Labem chystají dlouhodobější rozšiřování školek. Další volnou kapacitu pro dětskou skupinu, včetně ukrajinských pedagožek, nabídl dům dětí a mládeže. „Chystáme v jeslích a v jedné z mateřských škol otevřít dvě zcela nové třídy, kapacita by se u nás měla zvýšit celkově o 50 dětí,“ pokračuje radní Ševcovic.

Ústí si ho získalo, je čistější než Charkov. Mladý běženec tu chce dostudovat

Celkové počty ukrajinských dětí, které nastoupí do školek u nás, jsou zatím neznámé. Zástupci všech měst unisono vyvrací obavy některých lidí, kteří se bojí, že děti uprchlíků by mohly „zabrat“ místa českým dětem.

„Místa budou. Nikdo se nemusí bát, že by byl někdo upřednostňovaný, všichni budou mít stejné podmínky. Lidé se nemusí obávat, že místa pro jejich děti nebudou,“ ujišťuje Pavel Janda z Loun.

Zápisy do mateřských škol budou letos právě kvůli nestandardní situaci dvoukolové. Aktuálně probíhají, a ještě nějaký čas budou probíhat zápisy dětí, které v Ústeckém kraji trvale žijí, ty se budou následně do školek umisťovat. V červnu potom proběhne doplňovací druhé kolo zápisu, speciálně určené pro ukrajinské děti. „Poté teprve uvidíme, kolik míst bude ještě potřeba a budeme případně hledat další rezervy,“ dodává ústecký radní Michal Ševcovic.