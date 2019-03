Jesle a školku U myšáka v Chomutově prověřují inspektoři České školní inspekce. Protože potrvá nejméně měsíc, než budou mít pohromadě inspekční výstupy, školka zatím pokračuje v provozu. „Frčíme dál. Začínáme ale znovu, takže je to těžší,“ okomentovala ředitelka a majitelka zařízení Tamara Mišovicová.

Jesle se školkou jsou prověřovány kvůli podnětu od policie a na základě oznámení rodičů, že byly děti ve školce samy jen s uklízečkou. Neměly také zajištěnou svačinu a pití a v herně byl chlad. K incidentu došlo 5. ledna. Inspektoři skončili inspekci na místě už minulý týden. „Zajímavé bylo, že tam nebyly žádné děti ani zaměstnanci, takže nebylo co hodnotit z průběhu vzdělávání. Hodnotili jsme povinné dokumenty a nastavená pravidla,“ přiblíži Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce. Úmysl v tom ale nevidí. Podle ředitelky bylo ve školce prázdno, protože byli rodiče kvůli negativní publicitě opatrní a děti nepřivedli.



Inspektoři mají 30 až 60 dní na analýzu dat a zpracování výstupů. Ani poté celý proces neskončí. Majitelka bude mít dvoutýdenní lhůtu na to, aby podala námitky k protokolu.



Do jeslí a školky má nyní docházet sedm dětí, avšak žádné z těch, jejichž rodiče si stěžovali.

Připomeňte si: Ve školce zůstaly děti bez učitelky. Rodiče zavolali policii