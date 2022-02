FOTO: Zkušený dozor hokejistů. Chomutovští Piráti naučí děti bruslit

Roman Dušek Externí autor

Piráti Chomutov v sobotu 12. února spustili novou akci s názvem Školka bruslení pro malé a neposedné děti ve věku od čtyř do osmi let. Děti se pod dohledem zkušených hokejových trenérů naučí bruslit, aniž by musely hrát organizovaně hokej nebo se věnovaly krasobruslení.

Školka bruslení pro malé a neposedné děti v Chomutově. | Foto: Deník/Roman Dušek

Školka bruslení běží celý měsíc od soboty 12. února vždy od 15.45 do 16.45 na ledové ploše Rocknet arény za 250 korun. "Účelem školky je děti ze široké veřejnosti nijak organizovaně naučit bruslit a přiblížit jim hokej,“ vysvětluje autor nápadu Jan Minčák s tím, že pokud se novinka osvědčí, bude Školka bruslení pokračovat také po letních prázdninách. Přestože Školku bruslení pořádá hokejový klub, nejde o žádný tréninkový dril. Děti se formou zábavy a her naučí hýbat na ledě a také držení rovnováhy a držení těla v různých sektorech, do nichž bude ledová plocha rozdělena, takže všechny budou neustále v akci a vyzkouší si na každé hodině všechna cvičení.