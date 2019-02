Jedna SMS zpráva, když žáček vkročí do školy, druhá, když ji opouští. Stále více rodičů chce mít přehled o tom, jestli je jejich dítě v bezpečí budovy, aby mohli popřípadě rychle reagovat. A ředitelé se snaží vyhovět. Systém, který to umožňuje, využívají v Klášterci nad Ohří a přidávají se i školy v Chomutově a v Jirkově. V případě Kadaně věc vzalo do rukou dokonce město.

Jde o jednoduchou záležitost. Děti si „odčipnou“ u terminálu vedle vchodu, načež přijde rodičům potvrzující zpráva. Nejčastěji mají o hlášení zájem rodiny školáků na prvním stupni.

V Kadani si řekli o rozjezd služby sami obyvatelé. „Kadaňské maminky mi napsaly, zda by se to mohlo zavést i u nás, a poslaly mi odkaz na firmu, která se tomu věnuje,“ řekl starosta Jiří Kulhánek. „Protože byl zájem, prohlédli jsme si systém v Klášterci a dali do našich čtyř základních škol čtečky. Funguje to od září a slušně,“ dodal.

Radní se tak mohli na posledním zasedání seznámit s počty žáků, kteří systém na jednotlivých školách využívají. Nejvíce je jich na Základní škole Na Podlesí, kde se ohlašuje 145 žáků, na ZŠ Rudolfa Koblice je jich 100, v ulici Chomutovská zatím 37 a ve Školní 22 žáků.

V Kadani využívají dva systémy. Jedna ze škol je napojená na projekt klášterecké společnosti Vizab security známý jako „Maminko, posílám zprávu“, zbylé tři na systém městské policie. Město to stálo 90 tisíc, rodiče platí za měsíční užívání 20 korun.

Únos před lety skončil tragicky

Nejdelší zkušenost mají s elektronickým ohlašováním na všech třech základních školách v Klášterci nad Ohří, kde vznikla velká poptávka po zkušenosti s únosem školačky. Došlo k němu před pěti lety a skončil tragicky. Město systém podporuje, i když se o zavedení postaraly samy školy. „Co se týká bezpečnosti, každá aktivita je dobrá,“ sdělil klášterecký starosta Štefan Drozd.

Služba má své příznivce i odpůrce. „Za mě spokojenost, ráno vím, že dcera v pořádku dorazila do školy. V práci jsem v klidu. Nezjistím ve tři odpoledne, že se něco ráno stalo,“ uvedla na kláštereckém fóru Libuše Volfová Barteková. Opačně to vidí Marie Plevková. „Bylo by mnohem jednodušší nechat si rovnou děti očipovat a můžete je sledovat celý den,“ podotkla ironicky.

Od roku 2015 využívají hlášení rodičům i na ZŠ Kadaňská v Chomutově, i když jen pokud jde o příchod do školy. „Jde o bezpečnost a o to, aby rodiče dojíždějících dětí, kterých je čtvrtina, měli jistotu, že jsou ve škole,“ uvedla ředitelka Radmila Zítková. Zapojeni jsou všichni žáci školy, přes 570 dětí.

Čipy pro školáky chystají i na ZŠ Písečná v Chomutově. „Připravujeme se, ale zatím to nemůžeme spustit, protože procházíme rekonstrukcí počítačových sítí. Potrvá do dubna,“ osvětlil ředitel Miroslav Žalud.

Od ledna přikládají čipy k terminálu u vchodu jirkovské školy Budovatelů, kde systém na podzim testovali. V Jirkově jde zatím o jedinou školu, která se zapojila.