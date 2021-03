/VIZUALIZACE/ Vytoužené obnovy školního bazén se konečně dočkají žáci chomutovské školy Hornická, kde mají rozšířenou výuku tělesné výchovy. Původní takřka padesát let starý školní bazén je v havarijním stavu a roky se nevyužívá.

Takto bude vypadat nový školní bazén. | Foto: Vizualizace MMCH

„Stávající bazén byl uveden do provozu spolu s objektem základní školy v roce 1973,“ upřesnila mluvčí chomutovské radnice Veronika Říhová. „Během provozu byla prováděna základní údržba, probíhaly opravy nebo výměny technologického zařízení bazénu. Poslední velkou investicí byla rekonstrukce šaten a sprch,“ doplnila. Další dílčí opravy by neměly smysl, proto město rozhodlo, že zainvestuje do kompletní obnovy.