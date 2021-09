Na sklizni se zdarma podíleli zaměstnanci úřadu a další dobrovolníci, kteří vyfasovali speciální nůžky, rukavice a kbelíky. Bedny, do kterých se obsah kbelíku sesypával, pak sváželi s pomocí čtyřkolek dobrovolní hasiči z Kadaně. K tomu všemu z reproduktoru vyhrávaly moravské lidovky a voněl guláš, který brigádníkům uvařil jeden z hasičů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.