Devět. Přesně tolik dní mohly být během uplynulé zimy otevřené skiareály. Vláda je uzavřela už loni kvůli obavám z šíření covidu-19, ke znovuotevření nepomáhalo ani tvrzení provozovatelů zimních středisek, že dohlédnou na dodržování rozestupů a že lyžování na čerstvém vzduchu je zdravé. Další koronavirová vlna je ale na ústupu, vláda tak od 10. května opět povolila spuštění všech lanovek a vleků. Jenže zima už dává sbohem, na dveře už spíše klepe plavková sezona. „Pozdě, už je po sezoně,“ shodují se rozčílení provozovatelé skiareálů v Ústeckém kraji.

„Špatný vtip. Nádherné rozhodnutí. Už je nám to k ničemu, sezona skončila, už se nedá lyžovat,“ je rozzlobený Ivan Soukup ze Skiareálu Telnice na Ústecku. „Teď můžou zavřít koupaliště a otevřít skiareály,“ pokračoval v kritice vládních opatření.

Občas se na Telnici sice někdo přijede „sklouznout“ na zbytcích sněhu, na spuštění vleku a lanovky už to ale není. „Pár lidí se občas objeví, jezdí na kouscích, kde ještě sníh je, vyšlápnou si tam, ale rychle to mizí. Sjezdovky už se delší čas neupravují, už to nemělo cenu,“ dodal Soukup.

Podobně jsou na tom také ve Sportcentru Bouřňák na Teplicku. Také tam oznámení vlády berou spíše jako nepovedený vtip. „Už je po sezoně. Skončila. Pro nás už to nemá žádný význam, nedá se tu už lyžovat,“ potvrdil ředitel Jaroslav Andres.

To na některých sjezdovkách na Klínovci je ještě sněhu dost. Dokonce tam ještě i nyní uvažovali, že se začne znovu lyžovat, nakonec ale sezonu také odpískali. „Škoda, že vláda spuštění nepovolila dříve. Alespoň o týden, to bychom ještě otevřeli. Uvažovali jsme o tom ještě i teď, sněhu je dost, ale předpověď počasí už není dobrá, má to rychle odtávat, takže jsme se nakonec rozhodli už neotevřít,“ informovala Hana Hoffmannová, mluvčí Skiareálu Klínovec.

Opuštěné lanovky a sjezdovky na Klínovci v polovině dubna.Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Všichni zástupci skiareálů se také shodli, že lidé by už v květnu na lyžování asi ani nedorazili v takovém počtu, aby se jim ekonomicky vyplatilo sjezdovky udržovat a pouštět vleky a lanovky.

O možném otevření skiareálů se přitom během minulých měsíců mluvilo několikrát, nakonec jim ale ministerstvo zdravotnictví zelenou nedalo. A to ani přesto, že zimní střediska slibovala, že budou dodržovat přísná hygienická nařízení a zajistí rozestupy. Hygienici se obávali případného shlukování lidí a tím zvýšené možnosti přenosu covidu.

Velké finanční ztráty

Zimní střediska mohla mít kvůli vládním omezením během uplynulé zimy otevřeno pouhých devět dní. Některá z nich s nadějí vyhlížejí letní sezonu. Doufají ale, že bude povoleno také ubytovávání a otevřou se alespoň předzahrádky restaurací.

Letní aktivity nabízí například Skiareál Klínovec. Zatím ale nejsou cyklistické traily v provozu, právě kvůli letošní delší zimě, nepojede tak prozatím ani lanovka. „Na vrcholu je ještě hodně sněhu. Zatím stezky upravujeme, připravujeme je, někde je potřeba i odhazovat sníh. Předpokládáme, že letní sezonu a traily spustíme na přelomu května a června,“ předeslala Hana Hoffmannová. Na Telnici přes léto lanovka v provozu nebude.

Skiareály zaznamenaly kvůli uzavření během letošní zimy velké finanční rány. „Ekonomicky se to na nás podepsalo. Pomohly nám kompenzace od státu, ale to pokryje víceméně náklady. Letošní sezona mohla být díky velkému množství sněhu výjimečná, škoda,“ litoval Jaroslav Andres z Bouřňáku. „Výdělek nula, katastrofální sezona. Nějaké kompenzace jsme dostali, ale to nepokryje ani náklady, dostávali jsme 50 % nákladů. Letošní zima znamená velké ztráty. Škoda, sněhu bylo hodně,“ přidal se Ivan Soukup z Telnice.

„Sezona byla z ekonomického pohledu špatná. Museli jsme si vzít úvěr, sáhnout do rezerv, abychom přežili. Kompenzace jsme dostávali, děkujeme za ně. Ale vystačilo to tak na 20 nebo 30 % nákladů. Museli jsme také odložit některé plánované investice,“ dodala mluvčí areálu na Klínovci.