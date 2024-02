„Některá místa jsme tak museli zúžit a mimo sjezdovky sníh už samozřejmě není,“ podotkl manažer. Toto opatření ale napomáhá zachování vyšší životnosti sněhu i výšky sjezdovky za dlouhotrvající oblevy.

Jakmile to počasí umožňuje, skiareál spouští sněžná děla, aby vytvořil zásoby pro kritická místa. Povedlo se například v noci z pátku na sobotu 24. února, kdy se podařilo zasněžit sjezdovky zhruba od poloviny k vrcholu.

Tým je připravený vytvářet takové podmínky, aby lyžování vydrželo až do Velikonoc, které letos připadají na přelom března a dubna.

V některých médiích proběhly zprávy týkající se údajné škodlivosti technického zasněžování i o tom, že je lyžování zábava pro elitu. Tomu oponuje Asociace horských středisek (AHS)

„Dvě studie pro Ministerstvo životního prostředí potvrdily v zásadě to, co AHS společně s nezávislými odborníky říká dlouhodobě: že technické zasněžování nepředstavuje pro přírodní prostředí nadměrnou zátěž a jeho vliv je nadsazován,“ uvedl ředitel asociace Libor Knot. „Ke stejným závěrům došla i zahraniční horská střediska, kde je technický sníh naprostým standardem. Technický sníh je jen voda a vzduch, žádná chemie. Voda není spotřebována, jen změněna na jiné skupenství a ze sta procent se vrací do přírody. Je využívána dle platných povolení v době jejího dostatku nebo přebytku, jinak by jen bez užitku odtekla,“ dodal.

Podle starostky Loučné pod Klínovcem Jany Nýdrové jde více o závažné sociálně-ekonomické téma než problematiku životního prostředí. „Studie celosvětové sítě poradenských společností, které poskytují služby v oblasti auditu a daní konstatovala, že 1 koruna utracená ve skiareálu znamená dalších 7 korun utracených v dalších službách,“ upozornila starostka horského města.

„Skiareály jsou motorem horských středisek. V horských střediscích, což jsou nejčastěji malé obce v příhraničních oblastech, je v cestovním ruchu zaměstnáno až 25 procent místních obyvatel a horský turismus v České republice zaměstnává okolo 45 tisíc lidí a do veřejných rozpočtů ročně přispívá 13 miliardami korun,“ doplnila.