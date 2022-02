Zdroj: Deník„Pro nás je důležité, aby byla ochráněná parkovací místa pro veřejnost. Chceme tedy, aby v parkovacím domě bylo 330 míst vyhrazeno pro ni,“ uvedla starostka Loučné Jana Nýdrová. Dalších pět set parkovacích míst pro široké využití má navíc společnost postavit na dalších plochách. Město argumentuje tím, že do areálu jezdí stále více lyžařů a parkovací místa přestávají stačit. Odstavují auta i tam, kde nemají a Loučná je v zimní sezóně zahlcená.

Další problém je, že se u spodní stanice lanovky Dámská mísí lyžaři s auty a vznikají nebezpečné situace, proto by měl skiareál v tomto místě vybudovat bezpečný mimoúrovňový přechod přes silnici.

„Dále chceme, aby v komplexech, které budou nově vznikat, byl i prostor pro nový městský úřad a infocentrum. Pokud se budou stavět developerské apartmány, mělo by město získat dvě bytové jednotky,“ vyjmenovala starostka.

Pomyslnou startovní čárou má být podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Samotný prodej proběhne teprve poté co investor splní podmínky. „To především znamená, že bude vystavěno přes osm set parkovacích míst pro veřejnost. Máme dané lhůty, které musí investor splnit a pokud se tak nestane, město má právo zpětného odkupu pozemků za původní cenu,“ nastínila starostka.

Pro Skiareál Klínovec se jedná o investice za stamiliony korun, do architektonické, hmotové studie a právníků už dal půl milionu. „Ekonomicky je to složitý projekt a při dnešních cenách stavebních materiálů je to absolutně nenávratná investice,“ zkonstatoval jednatel a majitel Skiareálu Klínovec Petr Zeman. „Jsem tu ale třicet let, chtěl bych tu být stále a mám zájem rozvíjet tento region i obec, aby nějak žila,“ dodal.

Zároveň má budoucí smlouva chránit plány skiareálu před možnými změnami. „Bojíme se, že když se změní politická garnitura a o plochu projeví zájem nějaký developer, může se změnit užívání pozemků na čistě apartmánové bydlení, což by byla pro celou oblast katastrofa,“ je přesvědčený jednatel.

Podle Zemana by se mohlo začít stavět do tří, čtyř let. Jakmile bude schválený prodej, chce začít pracovat na projektové dokumentaci.

Vize skiareálu má jednoznačnou podporu politických představitelů města. „Uskutečnění tohoto záměru značně zvýší prestiž města jako moderního a službami dobře vybaveného turistického střediska,“ uvádějí v důvodové zprávě.