Díky sněžným dělům a první přírodní nadílce sněhu klínovecký skiareál dokončuje poslední úpravy, aby se mohl otevřít lyžařům. Jako první otevře denní provoz na modré sjezdovce Dámská, a to v sobotu 4. prosince.

Skiareál Klínovec. | Foto: Deník / Karel Pech

Jezdit se tam bude za speciální nižší cenu. Pracovníci zimního střediska horečně pracují i na úpravě dalších sjezdovek, aby byla nabídka brzy co nejúplnější. I tady platí nařízení vlády, že na svahy mohou jen lidé vybavení certifikátem o očkování či prodělaném koronaviru, dětem od 12 do 18 let stačí PCR test, který nebude starší než 72 hodin.