Odtud ho místní skauti s farářem Josefem Čermákem přenesli do hlavního kadaňského kostela Povýšení svatého Kříže, aby si tam lidé, kteří chtějí mít na svátečním stole světlo z rodné jeskyně Ježíše Krista, mohli připalovat své svíčky.

FOTO: Živý betlém lákal na náměstí. V Kadani se klaněli Jezulátku

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v osmdesátých letech v Rakousku a odtud se rozšířila do řady zemí světa. K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády. Plamínek bývá převážený v lampě z Betléma do Vídně, odkud ho skauti přepravují do dalších zemí.