Třetina parcel v nové jirkovské ulici Ke Koupališti už je rozebraná. Ze zhruba třiceti jich zastupitelé v prvním kole žadatelům přiklepli jedenáct.

Pozemky v lokalitě, kterou místní znají pod názvem Na Skalce, město prodávalo obálkovou metodou. Vítězil ten, kdo nabídl vyšší cenu, přičemž nejnižší prodejní cena činila 1106 korun za metr čtvereční. Nejnižší nabídka ji předčila jen o dvě koruny, ta nejvelkorysejší pak o téměř tři stovky.

Mezi žadateli bylo nejvíce párů z Jirkova a Chomutova, našel se mezi nimi ale i Klášterečan, Plzeňan a Pražan. Zájem projevili o pozemky s výměrou od 613 do 784 metrů čtverečních, přičemž nejrozlehlejší nabízená parcela má 1112 metrů čtverečních. Všechny jsou zasíťované a do lokality vede cesta.

Podle Danuše Buriánové z odboru majetku města a investic se nedá určit, o jaký typ pozemků měli kupci největší zájem. „Opačně se ale dá říct, že nebyl zájem o pozemky, které bezprostředně navazují na provozovnu drůbežárny nebo jsou jí nejblíže,“ podotkla.

Město už žadatelům zaslalo návrhy kupních smluv. „Následně bude probíhat klasický postup při prodeji pozemků, tedy vyhotovení smlouvy, podpis, zaplacení a vklad na katastr,“ avizovala úřednice.

Kupní cenu musí noví majitelé složit do dvou měsíců od podpisu smlouvy. Současně se zavazují, že stavbu zahájí nejpozději do tří let a dům bude stát do pěti, jinak jim hrozí dvousettisícová pokuta.

Celkem město obdrželo 49 žádostí o odkoupení pozemků. Žádnou z nich výběrová komise nevyřadila kvůli tomu, že by nesplňovala podmínky prodeje obálkovou metodu. Před prosincovým zasedáním zastupitelstva potvrdilo svou nabídku jedenáct žadatelů, u tří pozemků se nevyjádřili.

„Pro prodej pozemků byla schválena pravidla, ve kterých je stanoveno, že pokud se pozemek neprodá, bude prodáván znovu v dalších etapách prodeje. Samozřejmě za stejných podmínek jako v prvním kole,“ uvedl mluvčí radnice Vladimír Vacula.

Nová městská čtvrť vyroste v klidném místě poblíž Novomlýnského rybníka, kde ještě před třemi lety bývala zahrádkářská kolonie. Vedení města území uvolnilo pro výstavbu, aby v Jirkově udrželo střední třídu. Okolní vesnice totiž průběžně nabízejí pozemky pro výstavbu domků, takže kdo chce skoncovat s bydlením v paneláku, směřuje často tam.

Developera nechtějí

S rušením zahrádek se místní lidé zpočátku těžko smiřovali. Dokonce se rozšířila fáma, že město pozemky uvolňuje, aby tam mohlo vystavět zařízení pro uprchlíky. Jakmile byly pozemky připravené a podmínky prodeje obálkovou metodou zveřejněné, projevovali Jirkovští obavy, že parcely skoupí developer.

To ale pravidla prodeje neumožňují. Nastavena jsou tak, že smí každý žadatel nabízet cenu za nejvýše dvě parcely, získá však jednu, pokud jeho nabídka převýší ostatní.