Bude se v Horní Halži v Krušných horách dál lyžovat? Rozhodnout by měl v příštích dnech Krajský soud v Ústí nad Labem, který se zabývá kauzou, ve které se Richard Sůra a TJ Lokomotiva Žatec už několik let přou o odstranění vleku, který je částečně na pozemcích soukromého zemědělce. Ten tvrdí, že ho sportovci poškozují, lyžaři s tím nesouhlasí. Zrušení vleku by fakticky znamenalo i konec sjezdovky.

„Vlek tam nejde postavit jinak, bez využití toho pozemku. Pokud budeme muset zrušit vlek, bude to asi znamenat konec lyžování v Horní Halži,“ říká Tomáš Petříček, předseda TJ Lokomotiva Žatec.

Na menší sjezdovku přitom o víkendech, svátcích a prázdninách vyráží nejen desítky členů klubu, který vlek provozuje, ale také široká veřejnost. „Byla by to obrovská škoda. Snad se to podaří vyřešit. Mám v Halži známé a občas si tam chodíme zalyžovat. Je to malé, krátká sjezdovka, ale je to tam takové rodinné, pohodové,“ mrzel by konec lyžování ve vesničce nedaleko Měděnce Petra Trkala.

Krajský soud se zabývá odvoláním, které podala Lokomotiva Žatec. Okresní soud totiž už před časem řekl, že sportovci mají vlek odstranit. Argumentoval tím, že souhlas, který získali k užívání pozemku před dlouhými lety, je možné odvolat, že není trvalý. Soud řekl, že majitel má právo svůj pozemek užívat a nemusí na něm nadále strpět vlek.

Deník oslovil také majitele části pozemku pod vlekem a sjezdovkou. Ten reagoval stručně. „Nechci se k tomu vyjadřovat do médií,“ řekl pouze Richard Sůra.

V Horní Halži se pod hlavičkou Lokomotivy Žatec lyžuje od 70. let minulého století. Část pozemků patří sportovnímu klubu, další část, zhruba 12 tisíc metrů čtverečních v horní části sjezdovky, vlastní právě Sůra. Ten pozemek koupil v roce 2002 od Pozemkového fondu, že je na něm lyžařský vlek, věděl. V územním plánu je plocha určená pro sportovní účely.

Obě strany se přou o to, zda je vlek pevně spojen se zemí a zda je trvalou stavbou, nebo zda je mobilní. Lokomotiva také argumentuje tím, že má souhlas od dřívějšího vlastníka pozemku ke stavbě a provozování, její zástupci říkají, že souhlas nebyl časově omezen a je tak trvalý. Dřívějším vlastníkem byly chomutovské státní statky. Žalobce naopak tvrdí, že souhlas dal předchozí vlastník, nový ho může odvolat, což také učinil.

Vztahy mezi zemědělcem a sportovci se vyhrotily v roce 2015. Sůra tehdy dokonce nechal na sjezdovku navézt balíky slámy, aby lyžování znemožnil. Soud mu tehdy nařídil je odstranit, zároveň ale neurčil další fungování mezi oběma subjekty. Od té doby se potíže táhnou a přibývají.

Lokomotiva Žatec měla pozemek v pronájmu, nájemní smlouva mezi zemědělcem a klubem ale trvala jen do dubna 2015, pak ji Richard Sůra vypověděl a požádal o odstranění vleku. Sůra tehdy nabídl klubu, že může pozemek koupit. Požadoval 1,8 milionu korun, na to Lokomotiva neměla, poprosila proto o pomoc město Žatec. To nabídku zvažovalo, nakonec ji ale odmítlo, protože cena se zástupcům města zdála příliš vysoká. Zemědělec tehdy oponoval, že vlek je provozovaný komerčně a že by za peníze chtěl koupit jiný pozemek. A pokud prý na jeho nabídku klub nechce přistoupit, tak nemusí a může jen vlek zrušit a ukončit jeho činnost.

Klub pozemek ale dále využíval, zatímco už běžel soudní proces, stále se opíral o souhlas předchozího vlastníka. „Původně jsme platili nájem 20 tisíc, pak se to zvedlo na 40, pak na 50. Pak ale, když se to vyhrotilo, nechtěl nic, chtěl nás odtamtud jen dostat, přitom jsme platili v pořádku. Nechali jsme si udělat znalecký posudek, který řekl, že nájem by měl být 4,5 tisíce, tuto částku jsme mu proto následně platili. Klidně bychom mu platili více, abychom mohli lyžovat, ale on nechce,“ říká za Lokomotivu Žatec Tomáš Petříček s tím, že se v Horní Halži nejedná o klasické komerční středisko.

Nezasněžuje, v provozu je jen o víkendech a prázdninách, o provoz vleku se starají dobrovolníci, náklady hradí z členských příspěvků a z ceny jízdného. Podle klubu je provozování vleku ve veřejném zájmu, rádi by, aby fungoval dál, jsou údajně ochotni se domluvit. Podle nich jde ale zemědělci jen o ekonomický zájem, chce prý co nejvyšší nájem nebo prodat pozemek za vysokou cenu. Zástupci zemědělce naopak uvedli, že nyní placená částka je směšná, majitel prý pouze chce svůj pozemek využívat.

Richard Sůra tvrdí, že provozováním sjezdovky mu na pozemku vznikají škody. Jezdí tam prý často čtyřkolky, které ho poškozují. Pozemek je údajně hodně znečišťován nejen v lyžařské sezoně, ale i po ní. Podle něj se tam také mimo sjednanou dobu užívání konají cyklistické závody. Barva použitá na vleku je prý také nebezpečná pro zvířata, zemědělec chová krávy.

Podle sportovců se na pozemku krávy nepasou, nepořádek tam údajně v sezoně bývá jako na jiných místech, provozovatelé jej prý ale uklízí, o sjezdovku pečují. „Připouštíme, že po sezoně je vidět, že se tam lyžuje. Používáme rolbu, pohybují se tam lyžaři, tráva není úplně taková jako jinde. Vždycky ale louka hodně rychle zaroste a není nic poznat. Snažíme se o to starat. Některé věci, které říká, jsou smyšlené. Například to o cyklistech, to není pravda. On nás tam prostě nechce,“ dodal Petříček.