/REPORTÁŽ/ Školy na Chomutovsku zápasí s on-line výukou. První hodiny zažili druháci z Jirkova.

Druháci z Jirkova zažili první online vyučování. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Je středa 14. října osm hodin ráno a v řadě rodin se rozbliká namodralá obrazovka laptopů. Na ní vyskakují okna se školáky, kteří se přihlásili do videohovoru přes aplikaci Teams. Je to poprvé, co se třída 2. B z jirkovské školy Budovatelů takto setkává. Někdo sedí ve svém pokojíku, někdo v obýváku nebo kuchyni, občas se na obrazovce mihnou rodiče. Mísí se hlasy.