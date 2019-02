Nejúspěšnějším sportovcem roku 2018 se stala již podesáté v řadě plavkyně Simona Kubová ze Slávie Chomutov. Na druhém místě se umístil další plavec chomutovské Slávie Tomáš Franta. Třetí skončila Barbora Procházková, která jezdí in-line alpine slalom za Lyžařský klub Jirkov. Nejlepším jednotlivcem mezi mládeží je vzpěrač Jakub Drnec z TJ VTŽ Chomutov. Mezi týmy dospělých byly nejúspěšnější ženy BK Chomutov. V mládeži pak florbalový tým FC Baník Chomutov U17. Trenérem roku je František Filip, který vede vzpěrače TJ VTŽ Chomutov. V kategorii masters zvítězil basketbalista Pavel Malý z BK Chomutov. Sportovní hvězdou Deníku zvolili čtenáři vzpěrače Jakuba Drnce z TJ VTŽ Chomutov.

Simona Kubová je aktuálně na soustředění v Turecku a tak se nemohla předávání zúčastnit, ale my jsme jí zastihli několik dní před vyhlašováním ankety na tréninku, kde jsme jí také vyzpovídali.

Jak úspěšný pro vás byl rok 2018?

Pro mě byl hodně úspěšný, ale zároveň také smolný, protože jsme měli dva vrcholy a to mistrovství Evropy a mistrovství světa a ve finále Mistrovství Evropy na 50 metrů znak mi podklouzla noha na startu a tam jsem mohla bojovat o medaile. Takže to byla taková smůla, ale vylepšila jsem si české rekordy a to považuji za úspěch.

Jakou jste měla krátkou sezonu?

No a co se týká krátké sezony, tak já jsem původně na mistrovství světa původně nechtěla ani jet, protože Čína na mě neudělala před sedmi lety úplně nejlepší dojem, takže jsem si řekla, že bych to vynechala. A navíc, kdybych tam skončila v semifinále, tak bych z toho byla taková na rozpacích. Nakonec jsem v zimě plavala docela dobře, takže jsem jela.

Dařilo se vám i doma?

Na Plzeňských sprintech v polovině listopadu jsem byla jen setinu za svým českým rekordem na 50 metrů znak, se kterým jsem vyhrála mistrovství Evropy před pěti lety, tak to mě hodně potěšilo, protože jsem nevěřila, že se ještě někdy k tomu času vrátím. Tak jsem se krátce před startem v Plzni rozhodla, že na to mistrovství světa pojedu. Kdybych se rozhodla, že nepojedu a pak plavala v Plzni takhle dobře, tak bych byla hodně smutná. Na mistrovství světa jsem nakonec byla sedmá, což je pro mě super výsledek s ohledem na to, že jsem ještě měsíc před mistrovstvím nevěděla, jestli tam vůbec pojedu. Takže tu minulou sezonu považuji za hodně úspěšnou.

Takže nejlepší formu jste měla při svém startu v Plzni?

Zaplavala jsem tam nejrychlejší časy, to ano, ale ano, ale já si myslím, že to mistrovství světa není ani tak o formě, jako o hlavě. Sice mě to mistrovství světa nevyšlo úplně nejlíp podle dosažených časů, ale chybělo mi tam k zisku medaile na 100 metrů znak jen 29 setin. Takže to jsou takové věci, které mě poslední čtyři roky trápí. Kde je ta hranice úspěchu a takového toho lepšího průměru.

Jsou sportovci, pro které je nejhorší být druhý, protože to je ten první, který nevyhrál. Jak to máte vy?

Já si myslím, že nejhorší místo je čtvrté a deváté. Čtvrtý kdo nemá medaili a devátý je první, kdo nepostoupil do finále.

Je hodně těžké, zopakovat výkony, kterých jste dosáhla dřív?

Ono záleží také na tom, jaké ty výsledky jsou. Já jsem svým nejlepším časem vyhrála mistrovství Evropy, na sto metrů znak jsem sice skončila druhá, ale v evropském rekordu, takže ty časy se potom těžko překonávají. Hraje tam roli strašně moc věcí. Já se pohybuji už deset až dvanáct let na vrcholové úrovni a tak někteří už to berou tak, že mi to už nejde jako dřív. Jenže já jsem pořád na mistrovství Evropy pátá a na mistrovství světa sedmá. Jenže už to není ta medaile, jako jsem je vozila dřív. No a mezi tím třetím a pátým místem je pro veřejnost obrovský rozdíl.

Jak se vám v tréninku osvědčilo zařazení nových prvků, jako je třeba video?

Myslím si, že to pomáhá, ale já jsem do roku 2013 žádné video nepoužívala, protože tam to šlo nějak samo. Nyní myslím už na jiné věci a to video by mi mělo jen trošku pomoct s technikou, abych se při tom závodě tak nenadřela. To jsme dřív neřešili, ale tenkrát to také nějak šlo. Pro mě je to další možnost k tomu ještě se v tom plavání zdokonalovat.

Co po zdravotní stránce, necítíte už po těch letech nějakou únavu, nebo až opotřebení?

Ne, po zdravotní stránce jsem úplně v pořádku. Mně se spíš občas už nechce, říkám si, proč to vlastně ještě dělám. Za rok bude olympiáda, kam mám reálnou šanci se dostat a na Chomutovsku neznám sportovce, který by byl na třech olympiádách, takže to beru jako takovou třešničku na dortu a pak se uvidí co dál.

Je snad v republice někdo v plavání na znak lepší než vy?

No není a je mi trochu líto, že není na obzoru nějaký můj nástupce. Mezi mladými určitě ne. Ty úplně mladé plavce pod třináct let zase tak pozorně nesleduji, ale ty starší ano. Na obzoru nikdo hodně dobrý není, snad jen teď Anika Apostolon, česká plavkyně trénující ve Spojených státech, která alespoň trošku slušně plave znak. Jinak ale nikdo další. Pak je pro mě těžké jet na soutěž jako Plzeňské sprinty když vím, že vyhraji a bojuji jen s časem. Pak ale jedu na velkou soutěž, kde už je konkurence třeba osmi plavkyň a že sebemenší chybička může rozhodnout o dobrém, nebo špatném umístění.

Takže ta konkurence motivuje k maximálním výkonům?

Podívejte se třeba na Američanky, proč plavou dobře. Je jich tam deset a ony musí zaplavat úplně nejlépe, aby se kvalifikovali. Když se jim to nepodaří, nahradí je někdo jiný, a proto pořád vyhrávají. Je tam konkurence a v tom mají výhodu. To my nemáme a nikdy asi mít nebudeme.

Co vás čeká v nejbližší době?

Letíme do Turecka, takže nemohu být na slavnostním vyhlášení sportovce. Tam budeme 14 dní trénovat. Já bych chtěla v půlce Dubna zaplavat limity jak na mistrovství světa, které bude v červenci Koreji, tak se také kvalifikovat i na olympiádu. Takže na to se chci připravit.

Dokážete se připravit hned na několik vrcholů v sezoně?

Jako první mě čekají závody v Eindhovenu, pak ještě závody v Pardubicích, ale vrcholem bude mistrovství světa v Koreji a v prosinci mistrovství Evropy v Glasgow. Takže se to dá. Již v minulosti jsme plavala nejlépe právě v roce, kdy jsem absolvovala víc vrcholných akcí během sezony.

Příští rok vás čeká olympiáda, těšíte se?

Samozřejmě že těším. Už jsem si splnila stanovené limity na olympiádu, což také beru jako super.

Co se změnilo, když se ze Simony Baumrtové stala Simona Kubová?

Nic jenom jméno (smích), občas si to ještě někdo nedokáže spojit dohromady, ta jména, ale jinak opravdu se nezměnilo nic. Ani nečekám, že by se něco měnit mělo.

Letos jste v anketě zvítězila již podesáté za sebou, těší vás to ještě?

Když se člověku povede vyhrát tolikrát za sebou, tím víc si toho váží. Lidé pořád hledají nějaké změny a je moc fajn, že tu na mě koukají už deset let a pořád mi dávají hlasy. Vidí, že se pořád snažím a plave mi to dobře. Moc si vážím toho, že jim ta přízeň vydržela tak dlouho.

Kompletní pořadí v anketě Nejúspěšnější sportovec Chomutovska za rok 2018

Jednotlivci dospěli: 1. Simona Kubová (plavání, TJ Slávie Chomutov), 2. Tomáš Franta (plavání, TJ Slávie Chomutov), 3. Barbora Procházková (in-line alpine slalom Lyžařský klub Jirkov), 4. Jakub Houška (basketbal BK Chomutov), 5. Jitka Eisnerová (basketbal BK Chomutov), 6. Petr Nový (futsal Baník Chomutov), 7. Jakub Seifert (basketbal BK Chomutov), 8. Vladimír Růžička (hokej Piráti Chomutov), 9. Justin Peters (hokej Piráti Chomutov) 10. Patrik Gedeon (fotbal FC Chomutov).

Jednotlivci mládež: 1. Jakub Drnec (vzpírání TJ VTŽ Chomutov), 2. Lukáš Buňat (kickbox SK Kosagym Kadaň z.s.), 3. Robin Kočí (vzpírání TJ VTŽ Chomutov), 4. Daniel Vejražka (atletika TJ Klášterec nad Ohří), 5. Jakub Štemberk (plavání, TJ Slávie Chomutov).

Kolektivy dospělí: 1. BK Chomutov ženy (basketbal), 2. Florbal Chomutov muži (florbal), 3. FC Baník Chomutov (futsal).

Kolektivy mládež: 1. FC Baník Chomutov U17 (futsal), 2. TJ VTŽ Chomutov (vzpírání), 3. SK Kosagym Kadaň z.s. (kickbox).

Trenér: František Filip (vzpírání TJ VTŽ Chomutov).

Masters: Pavel Malý (basketbal BK Chomutov)

Hvězda Deníku: Jakub Drnec (vzpírání TJ VTŽ Chomutov).