Ústecký kraj - V Ústeckém kraji je po Silvestru od záchranářů hlášeno deset případů úrazů způsobených pyrotechnikou, polovina z toho na je Teplicku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Většinou lidé přišli o prsty na rukou. Všech pět případů řešila chirurgie Teplice, kam záchranka zraněné dovezla. Poprvé se tak stalo už pár vteřin po silvestrovské půlnoci. Krom těchto případů zasahovali záchranáři u zraněných opilců, většinou šlo o pády na zem, úrazy na hlavě či napadení při rvačce.

Deník o tom informoval Prokop Voleník z krajské záchranky. „Jednalo se o lehká, ale bohužel také o velmi vážná poranění s popáleninami rukou, obličeje i jiných částí těla a bohužel také ke ztrátovým poraněním. Jak článkům prstu, tak i prstů samotných,“ uvedl Prokop Voleník. Zranění byla napříč věkovým spektrem oddětí přes mladistvé až k dospělým.

Několik minut po půlnoci spadl ze skály třicetiletý muž v Medvědích skalách na Nové vsi na Mostecku. Bohužel bylo počasí velmi nepříznivé, velký vítr i mlha, záchrana zraněného byla nesnadná.

„Poslali jsme tam další posádky, jak lékařskou tak záchranářskou i hasiče. Aktivovali jsme i leteckou záchrannou službu Plzeň, která byla schopná vzlétnout i se svým Sokolem. Bohužel počasí bylo nepříznivé a pro posádku by to bylo nebezpečné, nakonec jsme tedy museli vyčkat na příjezd sanitky. Ta ale nemohla dojet až na místo, část cesty musela jít pěšky. Posádka muže ošetřila se středně velkým zraněním a s podezřením na vážné zranění ho transportovala do ústeckého traumacentra,“ popsal mluvčí záchranky.

V Ústí byl podle Voleníka poměrně klid. Většina úrazů zde i na dalších místech se vázala k použití alkoholu, to bylo asi dvacet výjezdů. K napadení a šarvátkám bylo přes sedmnáct výjezdů.

„Na Děčínsku záchranka eviduje ztrátové poranění prstů v Dolní Poustevně. Zde vybouchla zábavná pyrotechnika člověku v ruce a šestnáctiletý mladík bohužel utrpěl ztrátové poranění. Došlo k tomu po půlnoci. Bohužel po půlnoci se spustila lavina zhruba deseti výjezdů. Poslední výjezd evidujeme kolem třetí hodiny,“ konstatoval Prokop Voleník.

„Od desáté hodiny večer až do šesté hodiny ranní evidujeme úrazy spojené s požitím alkoholu. Jsou to pády, rozbité hlavy, poraněné ruce i nohy, bohužel. Zejména u šarvátek to byli mladí a střední věk,“ dodal záchranář.

Zatímco záchranka měla celou noc napilno, hasiči evidovali událostí méně. „Na Nový rok ráno jsme měli požár domu v Ústí v Předlicích v ulici Prostřední. Ke zranění tu nedošlo, nezasahovala záchranka. Zásah trval zhruba tři hodiny, byly tam jen skrytá ohniska v mezistropí,“ uvedl operační krajských hasičů ze Všebořic.

„Jinak to byly spíš samé drobnosti. Hořící krabice od zábavní pyrotechniky, víckrát hořící kontejnery, v Kadani a v Chomutově plameny na balkóně. Nic vážnějšího,“ uvedl.

Za noc bylo zhruba třicet událostí napříč krajem. "V Teplicích – Sobědruhách hořelo osobní auto bez registračních značek. Požár byl oznámen v 3:52 a zlikvidován ve 4:18," doplnil mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Nic závažnějšího se z úhlu pohledu krajské policie nestalo. „Do půlnoci byl úplně klid, po půlnoci jsme přijali oznámení o požárech kontejnerů či popelnic v souvislosti se zábavní pyrotechnikou. Anebo o fyzických potyčkách lidí, kteří slovili příchod Nového roku. Ale žádný z těch případů neskončil vážnějším zraněním,“ řekl Deníku Daniel Vítek, mluvčí Policie ČR.