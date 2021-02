V Perštejně je k vidění dost neobvyklá věc. Kromě toho, že tam starosta a místostarostou běžně řeší řadu byrokratických zádrhelů a provozních záležitostí, po večerech a o víkendech je možné je vídat také při odklízení sněhu. Starosta Jiří Rejmann řídí traktor s pluhem a sypačem, místostarosta Martin Srbecký multikáru.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Přijde mi to normální. Umím to, mám řidičský průkaz na všechno kromě autobusu a celé dny sedím v kanceláři mezi tím papírovým nesmyslem, takže pro mě je to vítaná změna a zrelaxování,“ konstatoval s úsměvem starosta Rejmann. „Zábava je to první dvě hodiny. Když tam sedíte už šestou hodinu, taková legrace to zase není,“ dodal.

Podobně to vidí i místostarosta, i když poprvé do multikáry usedl z praktických důvodů, protože má na starosti pracovníky místních technických služeb. „Prvotní myšlenka byla, že bych to rád vyzkoušel, abych věděl, kde jsou limity. Čtrnáct let jsem podnikal a jsem zvyklý na to, že se práce odvádí s nějakou precizností. Když si práci vyzkouším sám, vím, co po pracovnících můžu chtít - co nejde a co naopak jde, i když řeknou, že ne,“ doplnil.

Pracovní tým, který má na starosti údržbu, je pětičlenný. Na úklid silnic nastupuje už v pět hodin ráno a končí ve dvě ve tři hodiny. „Když ale odpoledne sněží a navečer z některé vesnice zavolají, že je potřeba silnici posypat, protože to klouže, nevoláme zaměstnance zase do práce. Starosta sedne do traktoru, já do multikáry a jedeme. Je to pomoc a pro nás zároveň i relax,“ shrnul Srbecký. Nejčastěji prý vyjíždějí do výše položených vesnic, jako je Ondřejov, Rájov, Údolíčko a Vykmanov. „Když v Perštejně tak trochu sněží, tam nahoře je to vždy o dost zajímavější,“ podotkl.



Pokud je jasné, že bude o víkendu sněžit, dohodnou se s týmem technických služeb na přesčasových hodinách. Jeho lidé jsou na zavolání. Když ale padá z čistého nebe, opět to bere do rukou starosta s místostarostou. Začali s tím spontánně tuto zimu. Do té doby to nebývalo zvykem. V předešlých letech pomáhaly v zimním období s úklidem externí firmy, ty teď ale obec najímat nechce. „Nějaké prostředky se tím asi ušetří, i když na to úplně nehrajeme, že bychom to vypočítávali,“ zmínil Rejmann.



Místní leckdy nemají ani potuchy, že jim cestu umetá nejvyšší reprezentace obce. „Vážně? To jsem netušila, všimla jsem si ale, že jsou letos opravdu pěkně čisté chodníky,“ ocenila Naďa Nováková.

Čištění chodníků je ryze na pracovním týmu. „Máme nový stroj na úklid chodníků, který udělá spoustu práce oproti tomu, jak se to dělalo dříve. Chopila se ho kolegyně v rámci tohoto týmu, a to velmi zdatně,“ ocenil starosta.