Dlouhodobá omezení čekají na šoféry z Jirkova, kteří využívají most nedaleko Kyjické nádrže pro sjezd na silnici I/13 ve směru do Mostu.

Oprava silnice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Rada

Přemostění frekventované komunikace Chomutov – Most se bude rekonstruovat, práce mají začít už 28. listopadu, kdy bude most uzavřen. Různá omezení mají být až do června příštího roku. Přemostění hojně využívají lidé z Jirkova ke sjíždění na komunikaci I/13 ve směru na Most, a také ti, kteří přes Vrskmaň jezdí do průmyslových areálů u Mostu.