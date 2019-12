Podlitiny na břiše a ruce, pohmožděné rameno a pravačka zafixovaná v závěsu. Takto dopadl teprve třináctiletý Matěj z jirkovské školy Krušnohorská, když si ho o přestávce podali dva obávaní spolužáci. Podle dalších dětí, které šikanu viděly, se nejedná o ojedinělý útok, i ony čelí teroru. Případu se věnuje policie ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

„Byl jsem o velké přestávce u lavice, když za mnou ten kluk přišel. Jeho kamarád, takový ocásek, který ho následuje, mě strhl na zem a ten první do mě začal kopat. Když jsem se bránil, kopal ještě víc,“ vylíčil Matěj, jak z jeho pohledu vypadalo úterní dopoledne.

Otřesený školák učitelce nic nenahlásil a po hodině následoval další útok. „Než jsme šli na tělocvik, dal mi ve třídě pěstí do ramene,“ dodal. Rány vždy přišly bez varování, aniž by měli hoši nějaké nevyřízené účty.

Poté poslal Matěj rodině textovku. „Napsal mi, že ho napadli a že se po škole zdrží, protože to chce řešit. Když jsem volala učitelce, ujistila mě, že se nic nestalo,“ uvedla jeho maminka Ester Lišková. Podrobnosti o útoku se dozvěděla až později díky matce dalšího žáka. Protože měla strach, jestli nemá syn zlomená žebra, jela s ním na pohotovost a vše následně oznámila na policii.

Ta se incidentem zabývá. „V dané věci jsme přijali oznámení a zabýváme se jím ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany a se školou,“ potvrdila policejní mluvčí Alena Bartošová. „S ohledem na nízký věk aktérů ale nebudeme sdělovat podrobnosti,“ upozornila.

Na policii se posléze obrátila i sama škola. „My sami můžeme trestat sníženou známkou z chování a ředitelskou důtkou, to ale není postih,“ řekl ředitel Martin Reihs. „Proto doufáme, že policie případ prošetří a učiní závěry, které povedou ke zlepšení situace,“ dodal.

Problémy mají i další žáci

Podle žáků ze 7. C je situace ve třídě nesnesitelná od září, kdy byli do třídy přeřazeni dva žáci, kteří propadli. „Ten hlavní nám bere svačiny, hází nám penály do koše a fluše nám na tašky,“ vylíčila třináctiletá Katka. „Znepříjemňuje nám život, úplně nám zkazil třídu, ani nejezdíme na výlety,“ zmínila.

Podle dalšího ze spolužáků, který nechtěl být jmenovaný, se třídní nováček pouští i do ostatních dětí ve třídě. „Napadá skoro všechny, kluky i holky. Ve své třídě to nedělal, u nás si asi myslí, že je king.“ Redakce mluvila s pěti sedmáky z této třídy a všichni přiznávají, že se oni i zbytek třídy bojí, a to nejen ve škole, ale i na sídlišti, protože se pohybují ve stejné zóně. „Připadám si jako v hororu To, kde je také útočník a proti němu parta školáků,“ zamyslel se Dan.

Rodina Matěje a dalšího spolužáka Tomáše se chlapce snažila po incidentu přeřadit na jinou školu, obě uspěly v Chomutově Na Příkopech. „Tomáš už tam dochází, mohl by i Matěj, ale na poslední chvíli cukl, protože když se byl ve třídě rozloučit, děti nechtěly, aby odešel. Má tam kamarády,“ vysvětlila Matějova maminka. „Chápu, že škola nemá možnost řešit situaci radikálně, cítíme od ní ale podporu. Hlavně věc řeší policie a OSPOD,“ dodala paní Lišková, která doufá, že by útočník mohl být převedený jinam.